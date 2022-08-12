Германия будет готова обходиться без газа из РФ к середине 2023 года

Германия всего за полтора года планирует построить плавучие терминалы для сжиженного природного газа (СПГ) вдоль побережья Германии, которые позволят обходиться без трубопроводного газа из РФ. Об этом Олаф Шольц заявил в пятницу на пресс-концеренции в Потсдаме, передает «Коммерсантъ».

Шольц отметил, что стоимость топлива неминуемо вырастет, но кроме СПГ-терминалов планируется строительство высокоскоростных трубопроводов для импорта газа из Великобритании.

До сих пор у ФРГ не было терминалов для импорта СПГ. Первый из них начали строить в мае в городе Вильгельмсхафен на Северном море. Ожидается, что он может войти в эксплуатацию уже в 2022 году, а всего таких терминалов будет четыре.

До нападения ВС РФ на Украину 55% газа, импортируемого Германией, приходилось на Россию. Уже в конце марта эта цифра упала до 40%.

Канцлер Шольц заверил немцев, что, несмотря на сокращение поставок из РФ по «Северному потоку», Германия продолжает заполнять свои газовые хранилища. В ближайшее время уровень закачки достигнет 75%, уточнил Шольц.