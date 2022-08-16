Политолог Денис Греков ⟩ «Философскому пароходу» – сто лет

Тут можно долго рассуждать о судьбах людей, занимавшихся в России развитием культуры коммуникации. За крахом этих судеб – история краха государства, рубящего под корень основу своего воспроизводства. Символично, что как раз в сентябре 2022 года будет столетие первого «философского парохода». Чем это кончилось для СССР, знают все, кто хотя бы чуть-чуть интересуется историей. Вот цитата из письма Владимира Ленина Феликсу Дзержиннал «Экономист» – «явный центр белогвардейцев… Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих "военных шпионов" изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу». Сравним с цитатой нынешнего спикера парламента РФ, г-на Володина: «Сегодня наши солдаты защищают безопасность России, спасают наших соотечественников. Мы должны быть честны перед ними. <...> Поэтому тот, кто <...> пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти <...> Пускай также уйдут деканы, заведующие кафедрами, но в первую очередь уйдут те, кто берет и предательски всаживает нож своими разговорами в спину своей отчизне … Здесь вопрос стоит безопасности нашего государства. Здесь стоит вопрос будущего нашей страны».
Сто лет прошло, но мало что изменилось. Нынешние наследники методов большевизма точно так же воспринимают образование не как институт воспроизводства культуры, отвечающий за выживаемость общества, а как орудие пропаганды в собственных политических интересах. Именно такой подход привел к деградации гуманитарного образования в СССР. И нет оснований считать, что его результаты будут иными в современной России.