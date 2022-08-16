Политолог Денис Греков ⟩ «Философскому пароходу» – сто лет

Тут можно долго рассуждать о судьбах людей, занимавшихся в России развитием культуры коммуникации. За крахом этих судеб – история краха государства, рубящего под корень основу своего воспроизводства. Символично, что как раз в сентябре 2022 года будет столетие первого «философского парохода». Чем это кончилось для СССР, знают все, кто хотя бы чуть-чуть интересуется историей. Вот цитата из письма Владимира Ленина Феликсу Дзержиннал «Экономист» – «явный центр белогвардейцев… Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих "военных шпионов" изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу». Сравним с цитатой нынешнего спикера парламента РФ, г-на Володина: «Сегодня наши солдаты защищают безопасность России, спасают наших соотечественников. Мы должны быть честны перед ними. <...> Поэтому тот, кто <...> пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти <...> Пускай также уйдут деканы, заведующие кафедрами, но в первую очередь уйдут те, кто берет и предательски всаживает нож своими разговорами в спину своей отчизне … Здесь вопрос стоит безопасности нашего государства. Здесь стоит вопрос будущего нашей страны».