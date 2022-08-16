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Политолог Денис Греков ⟩ «Философскому пароходу» – сто лет

Денис Греков
, политолог
«Философскому пароходу» – сто лет
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Старая газета СССР «Правда» 1960 года.
Старая газета СССР «Правда» 1960 года. Фото: Kittyfly/ Shutterstock
  • Советское образование не создало оригинальной культуры, тогда как постсоветское успело продвинуться
  • Важнейшее достижение постсоветского периода – появление в университетах программ Liberal Arts
  • Тем чувствительнее нынешняя деградация к привычной функции образования как инструмента пропаганды

Советская культура в основном «доедала» наследие русской культуры конца XIX и начала XX веков. Крупные советские деятели культуры в основном либо получили образование еще в Российской империи, либо учились у таких людей, пишет политолог Денис Греков.

Все хвалят советское образование, упирая на объем знаний по естественно-научным предметам, который удалось впихнуть в голову ученику. Но при этом игнорируют простой факт, что советское образование не создало и не воспроизвело никакой «советской культуры». А распад СССР и девяностые – это вовсе не «геополитическая катастрофа», как выразился один известный политик, но демонстрация результатов советского образования.

Гомо советикус (описанный Александром Зиновьевым в одноименной книге 1982 года), как оказалось, это человек одичавший, плохо приспособленный к жизни, асоциальный и готовый убивать себе подобных за жалкие материальные блага.

И все же прошедшие с 1991 года десятилетия относительно свободной жизни привели к некому оздоровлению, в том числе и образования. Пока престарелые гэбисты и бывалые комсомольцы занимались реставрацией режима, Россия медленно, но верно стабилизировала сферы общественного и культурного воспроизводства. Появилось множество волонтерских движений, стремительно развивались образовательные проекты и частные университеты. К 2010 году большинство из них вынудили закрыться, и государство принялось монополизировать образовательную сферу параллельно с зачисткой доступа к информации.

Независимые университеты исчезли куда раньше независимых СМИ. Тем не менее под какой-то «крышей» такие программы, как Liberal Arts еще могли чувствовать себя приемлемо. В Санкт-Петербурге при государственном университете работал такой факультет (основанный совместно с Bard College (США) и вынужденный разорвать с ним сотрудничество в 2021 годуприм. ред.). Работала программа и в московской РАНХиГС (Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы – прим. ред.), где этим направлением занимался Институт общественных наук в партнерстве с «Шанинкой» (Московской высшей школой социальных и экономических наук, основанной в 1995 году британским историком Теодором Шанинымприм. ред.). Они были в числе лучших гуманитарных программ в стране.

Одной из ключевых дисциплин этих программ было критическое мышление – обучение анализу данных и навыкам защиты независимости в суждениях. Главная польза критического мышления – в развитии коммуникативной культуры. Это механизм воспроизводства способности к диалогу, выяснению собственных позиций и рациональному взаимодействию. Сейчас можно удивиться тому, что подобные институты создавались в государственных вузах, в том числе и «академии при президенте РФ». Но им покровительствовали так называемые системные либералы вроде Анатолия Чубайса, Алексея Кудрина и их сподвижники со времен Егора Гайдара, такие как взятый ныне под стражу ректор РАНХиГС Владимир Мау. По сути это была инерция ельцинской эпохи, когда «академия при президенте РФ» стала тем, чем она была до недавнего времени. Будучи лояльной частью государственного аппарата, она в значительной степени хранила память о либеральных инициативах того времени.

История моего удаления из этой образовательной институции как «нежелательного элемента» – один из множества симптомов крушения надежд на трансформацию российского общества. После 24 февраля 2022 года лично у меня уже не было сомнений, что государство взяло курс на уничтожение независимого мышления – вопрос заключался только в скорости. Мое увольнение после поста в фейсбуке и доноса на него одной из коллег по институту прервало мое участие в программе Liberal Arts, но сам факультет продержался немногим дольше. Я узнал о его расформировании и аресте ректора академии 30 июня. Буквально на следующий день пришло известие об «слиянии» программы Liberal Arts в Петербурге с дисциплиной «искусствознание», не имеющей отношения к модели либерального образования.

Тут можно долго рассуждать о судьбах людей, занимавшихся в России развитием культуры коммуникации. За крахом этих судеб – история краха государства, рубящего под корень основу своего воспроизводства. Символично, что как раз в сентябре 2022 года будет столетие первого «философского парохода». Чем это кончилось для СССР, знают все, кто хотя бы чуть-чуть интересуется историей. Вот цитата из письма Владимира Ленина Феликсу Дзержиннал «Экономист» – «явный центр белогвардейцев… Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих "военных шпионов" изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу». Сравним с цитатой нынешнего спикера парламента РФ, г-на Володина: «Сегодня наши солдаты защищают безопасность России, спасают наших соотечественников. Мы должны быть честны перед ними. <...> Поэтому тот, кто <...> пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти <...> Пускай также уйдут деканы, заведующие кафедрами, но в первую очередь уйдут те, кто берет и предательски всаживает нож своими разговорами в спину своей отчизне … Здесь вопрос стоит безопасности нашего государства. Здесь стоит вопрос будущего нашей страны».

Сто лет прошло, но мало что изменилось. Нынешние наследники методов большевизма точно так же воспринимают образование не как институт воспроизводства культуры, отвечающий за выживаемость общества, а как орудие пропаганды в собственных политических интересах. Именно такой подход привел к деградации гуманитарного образования в СССР. И нет оснований считать, что его результаты будут иными в современной России.

Впрочем, есть и отличия от ранней советской эпохи. От наследства, которое можно «проедать», уже практически ничего не осталось. Поэтому разложение отечественного образования идет куда более стремительно.

Тут дело даже не в разного рода письмах в поддержку войны, которое подписывают лояльные администраторы из академической сферы. Ловкими людьми создаются на злобу дня и соответствующие академические программы. Например, в МГУ спешно открыли программу подготовки магистров по «гибридным войнам». Руководителем этого направления является Андрей Манойло – доктор политических наук, профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, а также фигурант ресурса «Диссернет», известного своими разоблачениями поддельных диссертаций.

При участии таких кадров закономерно, что гуманитарное образование в современной России вновь оказывается между интересами режима и сиюминутными пропагандистскими задачами. На этом фоне любое независимое образование, развивающее культуру мышления, становится нежелательным. Преподавателям предстоит пойти на интеллектуальную сделку или уехать. Многие несогласные сядут в тюрьму. О каком воспроизводстве культуры в таких условиях может идти речь? Это разве что культура войны, агрессии и целенаправленной деградации с целью все более легкого и безнаказанного манипулирования гражданами. Нынешний российский режим поступает в самых что ни на есть антироссийских интересах, поскольку лишает страну культурного воспроизводства и в очередной раз предлагает взамен примитивный и нежизнеспособный набор пропагандистских клише.

Денис Греков – политолог, философ, тренер по коммуникации, бывший старший преподаватель программы Liberal Arts в РАНХиГС, автор курсов по критическому мышлению.

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