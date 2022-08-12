Сегодня около полудня на номер государственной информации центра тревоги 1247 поступила сообщение о заложенной бомбы.
В центр тревоги поступило сообщение о заложенной бомбе
В центр тревоги поступило сообщение о заложенной бомбе
В 12:05 в центр тревоги позвонил русскоязычный мужчина и сообщил о заложенной бомбе. У центра тревоги есть четыре региональных центра, из звонка не было понятно, какому из них угрожает опасность.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сообщила, что саперы Спасательного департамента проверили четыре региональных центра: в Таллинне, Тарту, Пярну и Йыхви.
По словам Райдла, в Пярну все сотрудники центра тревоги были из здания эвакуированы, в других городах полной эвакуации не проводилось. «Ни в одном из зданий не было обнаружено ничего опасного, и около 2 часов сотрудники смогли вернуться в здания, – сказала представитель полиции, подтвердив, что работа центра тревоги не прерывалась. – Личность звонившего выясняется».