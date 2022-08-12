В центр тревоги поступило сообщение о заложенной бомбе

В 12:05 в центр тревоги позвонил русскоязычный мужчина и сообщил о заложенной бомбе. У центра тревоги есть четыре региональных центра, из звонка не было понятно, какому из них угрожает опасность.

По словам Райдла, в Пярну все сотрудники центра тревоги были из здания эвакуированы, в других городах полной эвакуации не проводилось. «Ни в одном из зданий не было обнаружено ничего опасного, и около 2 часов сотрудники смогли вернуться в здания, – сказала представитель полиции, подтвердив, что работа центра тревоги не прерывалась. – Личность звонившего выясняется».