Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 12 августа: нарвский танк перенесут до 20 августа, эстонские города получат сирены оповещения и каков вкус альтернативного молока
«Новости в 7» за 12 августа: нарвский танк перенесут до 20 августа, эстонские города получат сирены оповещения и каков вкус альтернативного молока
Сегодня в выпуске:
- Эстонские Силы обороны представили обзор военных действий в Украине. К чему приведут удары по глубоким российским тылам?
- Танк в Нарве демонтируют на следующей неделе. Эстонские гребцы вышли в финал чемпионата Европы
- До конца года 16 городов получат системы уличного оповещения об опасности
- Жара в Европе привела к пересыханию важных речных транспортных артерий, что грозит углублением энергетического кризиса
- Все больше людей отказываются от натурального молока животного происхождения. Наш репортер посетила дегустацию его растительной альтернативы
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 12 августа.