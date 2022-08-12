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«Новости в 7» за 12 августа: нарвский танк перенесут до 20 августа, эстонские города получат сирены оповещения и каков вкус альтернативного молока

Kanal 7
«Новости в 7» за 12 августа: нарвский танк перенесут до 20 августа, эстонские города получат сирены оповещения и каков вкус альтернативного молока
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Эстонские Силы обороны представили обзор военных действий в Украине. К чему приведут удары по глубоким российским тылам?

- Танк в Нарве демонтируют на следующей неделе. Эстонские гребцы вышли в финал чемпионата Европы

- До конца года 16 городов получат системы уличного оповещения об опасности

- Жара в Европе привела к пересыханию важных речных транспортных артерий, что грозит углублением энергетического кризиса

- Все больше людей отказываются от натурального молока животного происхождения. Наш репортер посетила дегустацию его растительной альтернативы

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 12 августа.

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