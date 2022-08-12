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В Финляндии отметят День восстановления независимости Эстонии

BNS
В Финляндии отметят День восстановления независимости Эстонии
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Eesti ja Soome lipp.
Eesti ja Soome lipp. Фото: Marko Saarm / Sakala

В День восстановления независимости Эстонии — 20 августа в 15 часов в финском Музее под открытым небом Seurasaari близ дубов Эстонии и Финляндии состоится празднование - пикник и совместное пение.

Совместным пением будет руководить сельская капелла Väägvere, за организацию танцев отвечает группа народного танца Ülelahedad, созданная финскими эстонцами.

Будут звучать песни, знакомые и финнам, и эстонцам.

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