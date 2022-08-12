В День восстановления независимости Эстонии — 20 августа в 15 часов в финском Музее под открытым небом Seurasaari близ дубов Эстонии и Финляндии состоится празднование - пикник и совместное пение.
В Финляндии отметят День восстановления независимости Эстонии
В Финляндии отметят День восстановления независимости Эстонии
Совместным пением будет руководить сельская капелла Väägvere, за организацию танцев отвечает группа народного танца Ülelahedad, созданная финскими эстонцами.
Будут звучать песни, знакомые и финнам, и эстонцам.
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