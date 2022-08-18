Иногда послушаешь любителей передвигаться на велосипеде и создается впечатление, что для превращения города в удобный для велосипедистов оазис достаточно построить велодорожки, призвав горожан всем пересесть на велосипеды.
Эркки Баховски ⟩ Где оставлять велосипед?
Я, конечно, немного утрирую, но все же дело не только в велосипедистах и строительстве велодорожек. И не только в уменьшении автомобильного движения. Такой образ мышления только создает напряжение между водителями и велосипедистами. В своей жизни мне довелось поучиться в Нидерландах, которые, как известно, являются страной велосипедистов. Я не уверен, что все любители велосипедов представляют, как на самом деле это выглядит, когда большинство людей передвигаются на велосипеде. В городе, наполненном велосипедистами, возникает вопрос: куда девать все эти велосипеды?
Каждая поездка начинается в точке A и заканчивается в точке Б (разумеется, в промежутке могут быть и другие точки). Где хранятся велосипеды в точке А и где – в точке Б? Как-то в личной беседе в социальных сетях с сотрудником Таллиннского университета я навскидку предположил, что в кампусе Таллиннского университета ежедневно бывает тысяча человек и что примерно 70 процентов могут добираться туда на велосипеде. Так вот, мой собеседник затруднился ответить, где можно в этом кампусе оставить 700 велосипедов.
Конечно, Таллиннский университет – это лишь один пример. Все крупные здания – будь то министерства или торговые центры – будут нуждаться в строительстве больших велопарковок, если настоящий велосипедный трафик появится. Сейчас же стоянок для велосипедов просто нет. Но это только пункт Б. Но есть еще и пункт А. Там, где живут люди, около многоквартирных домов в Мустамяэ, Ыйсмяэ или Ласнамяэ, в большинстве случаев также нет парковочных мест для велосипедов. А попробуйте затащить его, например, на пятый этаж!
А если предполагается, что вы ездите на велосипеде за покупками, то вам придется подниматься наверх, нагрузившись вдобавок сумками. Хорошо, когда есть лифт, но это не всегда решает проблему. В узкий лифт часто просто не втиснуться ни с велосипедом, ни людям на инвалидной коляске. Бывает, что лифты застревают. Так что полная картина отсутствия парковок куда сложнее.