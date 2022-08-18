Эркки Баховски ⟩ Где оставлять велосипед?

Я, конечно, немного утрирую, но все же дело не только в велосипедистах и строительстве велодорожек. И не только в уменьшении автомобильного движения. Такой образ мышления только создает напряжение между водителями и велосипедистами. В своей жизни мне довелось поучиться в Нидерландах, которые, как известно, являются страной велосипедистов. Я не уверен, что все любители велосипедов представляют, как на самом деле это выглядит, когда большинство людей передвигаются на велосипеде. В городе, наполненном велосипедистами, возникает вопрос: куда девать все эти велосипеды?

Каждая поездка начинается в точке A и заканчивается в точке Б (разумеется, в промежутке могут быть и другие точки). Где хранятся велосипеды в точке А и где – в точке Б? Как-то в личной беседе в социальных сетях с сотрудником Таллиннского университета я навскидку предположил, что в кампусе Таллиннского университета ежедневно бывает тысяча человек и что примерно 70 процентов могут добираться туда на велосипеде. Так вот, мой собеседник затруднился ответить, где можно в этом кампусе оставить 700 велосипедов.

Конечно, Таллиннский университет – это лишь один пример. Все крупные здания – будь то министерства или торговые центры – будут нуждаться в строительстве больших велопарковок, если настоящий велосипедный трафик появится. Сейчас же стоянок для велосипедов просто нет. Но это только пункт Б. Но есть еще и пункт А. Там, где живут люди, около многоквартирных домов в Мустамяэ, Ыйсмяэ или Ласнамяэ, в большинстве случаев также нет парковочных мест для велосипедов. А попробуйте затащить его, например, на пятый этаж!