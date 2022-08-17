Ева Пунш ⟩ Экономим лето – репетируем зиму?

Я легкомысленно отмахиваюсь – мне ни к чему. Собеседница смотрит на меня с укоризной: «Зима будет страшной, бери спальник!» На стеллаже, где продается со скидкой всякое походное снаряжение, меня больше интересует водонепроницаемый плотный мешок – туда можно прятать телефоны и прочее, когда учишься кататься на сапборде и все время с него падаешь. В голове моей все еще лето. Я думаю о море и о пляжах. Я говорю: «Бабушка, смотри, отличный мешок, и всего семь евро!». Она мне не верит, тащит мешок к терминалу – проверить цену. Жует губами, думает, восклицает: «Для зимней рыбалки хорошо! И на охоту можно!» Я в восхищении: дама явно намерена побороться! Охотница! Готовится спать на снегу в спальнике «до минус двадцати». На самом деле – до слез. Это же надо так людей накрутить посреди лета. При этом понятно же, что люди боятся не буквальной зимы, а растущих счетов. А обещания ледяного апокалипсиса и призывы экономить прямо сейчас звучат уже даже из выключенного утюга. Который я не включаю, разумеется, из экономии.