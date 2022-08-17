Девиз дома Старков из «Игры престолов» – «Зима близко!» – стал одним из самых популярных заголовков этого лета. Нам ежедневно и даже ежечасно напоминают, что нас ждет подорожание газа (недавно прочла обещание роста на пятьсот процентов), электричества и вообще всей нашей жизни. Инфляция в Эстонии самая рекордная по ЕС, и это еще не зима, пишет публицист Ева Пунш.
Ева Пунш ⟩ Экономим лето – репетируем зиму?
Но уже звучат призывы к населению начать экономить энергоресурсы прямо сейчас, иначе не каждый доживет до зимы. Мы все замерзнем! Готовь сани летом!
Я изо всех сил согласна экономить энергоресурсы, но не очень понимаю, как я могу это делать летом. Беречь тепло? Не открывать окна, чтобы его не выпустить? Построить на балконе ветряк? Да у меня и балкона нет, строители уже за меня сэкономили. Купить powerbank на солнечных батареях? Приготовить вино из одуванчиков и аккумулировать лето?
Честное слово, я еще как экономлю. Я ни разу этим летом не включала электрообогреватель, клянусь! Достаточно ли я накопила тепла на зиму? И вообще, я все лето готовлю только холодные супы, точно не один кубометр газа сэкономила, может быть, даже два! Куда бы их отложить, чтобы зимой пригодились?
Мои друзья сняли квартиру с печным отоплением и очень этому рады. Уже копят бумагу и картон – на растопку. Вот это сэкономили! Другая моя подруга купила квартиру в Испании, она точно сэкономит на отоплении этой зимой.
Те, у кого ресурсы поскромнее, хвастаются покупкой электроодеяла. Некоторые даже вспомнили, как вязать теплые носки.
В супермаркете ко мне подходит дама почтенного возраста и тянет меня за рукав: «Деточка! Спальники по девять евро, надо брать!» Я пытаюсь отшутиться, что уже давно ушла из Большого Похода, и спальник мне ни к чему. Дама настаивает: «Я эти спальники брала по двенадцать евро, а сейчас они по девять, бери обязательно, смотри, они до минус двадцати.
Я легкомысленно отмахиваюсь – мне ни к чему. Собеседница смотрит на меня с укоризной: «Зима будет страшной, бери спальник!» На стеллаже, где продается со скидкой всякое походное снаряжение, меня больше интересует водонепроницаемый плотный мешок – туда можно прятать телефоны и прочее, когда учишься кататься на сапборде и все время с него падаешь. В голове моей все еще лето. Я думаю о море и о пляжах. Я говорю: «Бабушка, смотри, отличный мешок, и всего семь евро!». Она мне не верит, тащит мешок к терминалу – проверить цену. Жует губами, думает, восклицает: «Для зимней рыбалки хорошо! И на охоту можно!» Я в восхищении: дама явно намерена побороться! Охотница! Готовится спать на снегу в спальнике «до минус двадцати». На самом деле – до слез. Это же надо так людей накрутить посреди лета. При этом понятно же, что люди боятся не буквальной зимы, а растущих счетов. А обещания ледяного апокалипсиса и призывы экономить прямо сейчас звучат уже даже из выключенного утюга. Который я не включаю, разумеется, из экономии.
Я не уверена, что покупка спальника со скидкой в три евро спасет наших пенсионеров или хотя бы избавит их от паники. Вместо нагнетания хотелось бы слышать внятные прогнозы (я не прогноз погоды имею в виду). А также хочется отчетов о принимаемых мерах. Не только о перспективах предприятий и «большой экономики», но и о том, что ждет обычных людей. Может, хватит нас пугать? Так мы не только спальники, но и лопаты раскупим, чтобы землянки рыть. Заодно и согреемся!