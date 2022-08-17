Украинских детей обучают эстонскому языку и школьному укладу в языковом лагере при Вильяндиской школе искусств, чтобы осенью им было легче адаптироваться к школьной жизни. Дети разного возраста и с разным набором навыков, по словам воспитателя языкового лагеря Альбины Гавриловой, с равной готовностью ждут начала учебы в школе. Все участники лагеря прибыли в Вильянди, спасаясь от продолжающейся в Украине войны.
Украинские дети нашли в языковом лагере и слова, и друзей
«Все!» – закричали несколько детей на уроке для шести-, семи- и восьмилетних в ответ на вопрос, что им больше всего понравилось в лагере. Так же отзывались про рисование и прогулки на свежем воздухе. Когда у детей поинтересовались, чему они научились в лагере, немедленно прозвучало «новым словам!». Самыми любимыми оказались lilla («фиолетовый») и panda («панда»). Ребята с удовольствием перечисляли цвета, животных и под конец сосчитали до двадцати. Ну и больше всего дети радовались, что нашли в лагере новых друзей.
Шести-, семи- и восьмилетки приходили в лагерь в первой половине дня, а после обеда их сменяли дети постарше, с которыми занимался другой учитель. На следующей неделе их место займут девяти- и десятилетние дети. Каждый день в лагере по два урока плюс рисование, в проведении которого помогают преподаватели художественной школы, а в один из дней в середине недели урок рисования провела учительница физкультуры Эве Ноорметс.
Обучение с помощью игры в прятки
Даже перерывы используются для изучения языка. В это время Альбина Гаврилова обучает детей эстонскому языку в игровой форме. «Я играю с ними в прятки. Ребенок замечательно считает «раз, два, три» по-эстонски и потом кричит: «Иду!», но поначалу не понимает, что говорит, и продолжает стоять, закрывая руками глаза», – со смехом рассказывала воспитатель.
На занятиях детей учат эстонскому алфавиту, счету, названиям цветов и животных, а также нужным для повседневного разговора словам, хотя, по мнению Гавриловой, некоторые их уже знают, подхватив где-то в общении.
Преподаватель убеждена, что задача языкового лагеря – не только научить языку. «Цель еще и в том, чтобы дети собрались и подружились, это и произошло: они нашли друзей с первого дня», – замечает Гаврилова.
По ее словам, те, кто весной ходил в эстонскую школу, были там еще все-таки довольно одинокими. Сейчас в лагере, по словам воспитателя, они сдружились, активны и хотят играть еще и еще. «Радостно видеть, что они нашли друг друга», – сказала Гаврилова.
Из-за того, что некоторые дети уже ходили в школу здесь, а некоторые еще нет, уровень у них тоже разный: кто-то уже выучил буквы и слова, ходит и читает таблички, а кто-то вообще ничего не понимает. Конечно, таким детям необходимо больше внимания. «Но все очень усердно выполняют домашние задания», – сказала учительница.
В лагере нравится все
В конце урока Гаврилова спрашивает детей, что им больше всего понравилось в этот раз, и все снова говорят, что им понравилось все. «Даже хотя мне приходилось за это время сердиться на них, им все равно все понравилось», – смеясь, добавляет учительница.
По словам Альбины Гавриловой, для того чтобы управляться с детьми, требуется много энергии, потому что у самих детей ее предостаточно. Интересным моментом для учительницы, марийки по национальности, оказалось то, что хотя изучение языка происходит при помощи русского языка, дети почти все между собой говорят на украинском языке, а она сама его не знает.Положение облегчается тем, что муж Гавриловой украинец, поэтому ей известны некоторые слова и выражения, а детские рассказы она часто понимает благодаря контексту. Однако во многих случаях, по признанию учительницы, в ответ приходится просто кивать и улыбаться.