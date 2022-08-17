Украинские дети нашли в языковом лагере и слова, и друзей

Преподаватель убеждена, что задача языкового лагеря – не только научить языку. «Цель еще и в том, чтобы дети собрались и подружились, это и произошло: они нашли друзей с первого дня», – замечает Гаврилова.

По ее словам, те, кто весной ходил в эстонскую школу, были там еще все-таки довольно одинокими. Сейчас в лагере, по словам воспитателя, они сдружились, активны и хотят играть еще и еще. «Радостно видеть, что они нашли друг друга», – сказала Гаврилова.

Из-за того, что некоторые дети уже ходили в школу здесь, а некоторые еще нет, уровень у них тоже разный: кто-то уже выучил буквы и слова, ходит и читает таблички, а кто-то вообще ничего не понимает. Конечно, таким детям необходимо больше внимания. «Но все очень усердно выполняют домашние задания», – сказала учительница.

В лагере нравится все

В конце урока Гаврилова спрашивает детей, что им больше всего понравилось в этот раз, и все снова говорят, что им понравилось все. «Даже хотя мне приходилось за это время сердиться на них, им все равно все понравилось», – смеясь, добавляет учительница.