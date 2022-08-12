По меньшей мере 11 человек погибли в результате массовой стрельбы в центральном черногорском городе Цетинье в пятницу, сообщила общественная телерадиокомпания страны.
СМИ: 11 человек погибли в результате массового убийства в Черногории
СМИ: 11 человек погибли в результате массового убийства в Черногории
«Одиннадцать человек были убиты и шестеро ранены, в том числе один полицейский», – отметила черногорская телекомпания RTCG, добавив, что стрелок числится среди пострадавших.
Офицер полиции, пожелавший остаться неизвестным, также подтвердил эту информацию агентству AFP.
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