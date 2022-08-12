Спортивный клуб Impuls закрыл свои спортзалы в Таллинне и в Тарту

На сайте спортивного клуба указано, что все, чьи тренировочные пакеты еще действуют после сегодняшнего дня, получат трехмесячный абонемент в спортивный клуб Lemon Gym.

Спортивный клуб Impuls, ранее называвшийся Arctic Sport Club, работал на эстонском рынке с 2003 года. Tartu Postimees писал, что спортивный клуб в долгах. По данным Krediidiinfo, он задолжал Налогово-таможенному департаменту почти 70 000 евро. Клиенты также жаловались на неисправную платежную систему и сломанный интерьер.