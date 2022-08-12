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Спортивный клуб Impuls закрыл свои спортзалы в Таллинне и в Тарту

Лийна Лудвиг
Спортивный клуб Impuls закрыл свои спортзалы в Таллинне и в Тарту
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Спортивный клуб Impuls в Тарту.
Спортивный клуб Impuls в Тарту. Фото: Ragnar Peets

Спортивный клуб Impuls, ранее известный как Arctic Sport Club, который долгое время работал на улице Анне в Тарту, закрыл свой двери в пятницу, 12 августа. Навсегда закрылся и одноименный таллиннский клуб.

На сайте спортивного клуба указано, что все, чьи тренировочные пакеты еще действуют после сегодняшнего дня, получат трехмесячный абонемент в спортивный клуб Lemon Gym.

Спортивный клуб Impuls, ранее называвшийся Arctic Sport Club, работал на эстонском рынке с 2003 года. Tartu Postimees писал, что спортивный клуб в долгах. По данным Krediidiinfo, он задолжал Налогово-таможенному департаменту почти 70 000 евро. Клиенты также жаловались на неисправную платежную систему и сломанный интерьер.

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