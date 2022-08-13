Фото и видео с места происшествия ⟩ В Тарту при пожаре погиб человек

В пятницу, 12 августа, в 21.30 в Центр тревоги сообщили о пожаре в жилом доме на улице Херне в Тарту. Пожар обнаружил живущий по соседству человек. На момент прибытия спасателей языки пламени вырывались из окна, спасатели в защитном снаряжении вошли в дом и сразу же приступили к поиску пострадавшего. Почти за семь минут найденного в комнате мужчину вынесли из дома и передали машине скорой помощи. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь.