В Тарту при тушении пожара в частном доме найден погибший мужчина. Пожар, вероятно, начался из-за небрежного курения. Спасатели не обнаружили в доме работающий дымовой датчик.
Фото и видео с места происшествия ⟩ В Тарту при пожаре погиб человек
В пятницу, 12 августа, в 21.30 в Центр тревоги сообщили о пожаре в жилом доме на улице Херне в Тарту. Пожар обнаружил живущий по соседству человек. На момент прибытия спасателей языки пламени вырывались из окна, спасатели в защитном снаряжении вошли в дом и сразу же приступили к поиску пострадавшего. Почти за семь минут найденного в комнате мужчину вынесли из дома и передали машине скорой помощи. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь.
По словам руководителя спасательных работ, пожар начался из-за того, что человек курил и заснул. Спасатели не обнаружили в доме исправного дымового датчика.
В этом году в пожарах погибли 24 человека. Половина всех пожаров со смертельным исходом происходит из-за неосторожного курения. Безопаснее курить вне помещения и гасить сигарету в пепельнице или бутылке с водой.
Спасательный департамент обращает внимание, что исправный дымовой датчик помогает узнать о возгорании как можно раньше и оставляет возможность спасти свою жизнь и имущество.