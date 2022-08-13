У Трампа при обыске изъяли 11 комплектов секретных документов

В перечне фигурируют в том числе документы под грифом "совершенно секретно", доступные исключительно сотрудникам специальных государственных учреждений, передает DW.

Министерство юстиции США частично подтвердило публикацию газеты, заявив, что у Трампа были изъяты совершенно секретные документы, но не уточнило их объем. Кроме того Минюст сообщил, что экс-президента подозревают в нарушении закона о шпионаже.

О документах о ядерном оружии неизвестно

По данным адвокатов Дональда Трампа, перед тем как покинуть Белый дом, экс-президент США в рамках своих полномочий рассекретил обнаруженные документы. Как заявил сам Трамп, агентам ФБР не было никакой необходимости изымать рассекреченные документы, поскольку они могли получить их когда угодно, не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго.

В свою очередь газета The Washington Post, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает, что агенты ФБР искали в резиденции Трампа секретные документы, касающиеся ядерного оружия. Удалось ли их обнаружить, неизвестно. Сам Трамп на этот счет заявил, что вопрос о ядерном оружии – мистификация.