Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США в ходе обыска, проведенного 8 августа в поместье бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли 11 комплектов секретных документов, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ), сославшись на имеющийся в ее распоряжении список конфискованных у Трампа материалов.
У Трампа при обыске изъяли 11 комплектов секретных документов
В перечне фигурируют в том числе документы под грифом "совершенно секретно", доступные исключительно сотрудникам специальных государственных учреждений, передает DW.
Министерство юстиции США частично подтвердило публикацию газеты, заявив, что у Трампа были изъяты совершенно секретные документы, но не уточнило их объем. Кроме того Минюст сообщил, что экс-президента подозревают в нарушении закона о шпионаже.
О документах о ядерном оружии неизвестно
По данным адвокатов Дональда Трампа, перед тем как покинуть Белый дом, экс-президент США в рамках своих полномочий рассекретил обнаруженные документы. Как заявил сам Трамп, агентам ФБР не было никакой необходимости изымать рассекреченные документы, поскольку они могли получить их когда угодно, не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго.
В свою очередь газета The Washington Post, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает, что агенты ФБР искали в резиденции Трампа секретные документы, касающиеся ядерного оружия. Удалось ли их обнаружить, неизвестно. Сам Трамп на этот счет заявил, что вопрос о ядерном оружии – мистификация.
В общей сложности агенты ФБР вывезли из поместья Дональда Трампа около 20 коробок с документами, фотографиями и записками. Среди них - указ Трампа о помиловании его бывшего советника Роджера Стоуна, а также информация о президенте Франции, отмечает The Wall Street Journal.