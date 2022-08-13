Результаты последней переписи населения и жилого фонда показали, что в Эстонии насчитывается в общей сложности 557 146 жилых помещений с постоянными жильцами. Также, по данным переписи, насчитывается более тысячи бездомных, не имеющих личного, арендованного жилья или какого-либо другого места постоянного проживания.
Статистика: в каком регионе Эстонии больше всего пустующих домов?
Однако незаселенных жилых помещений в нашей стране тоже достаточно. Из всех незанятых жилых помещений 51% (89 621) находится в городах, только 7% (11 959) – в малых городах и 42% (74 110) – в сельской местности.
Согласно переписи, всего в Эстонии насчитывается 266 475 жилых домов. Из них 77,5% (206 529) составляют частные дома на одну семью, 18% (47 847) – многоквартирные дома, 3,1% (8 572) – двухквартирные дома и 1,3% (3 527) – нежилые строения, в которых есть хотя бы одно жилое помещение.
Среди местных самоуправлений высокой долей незаселенных помещений выделяются Нарва-Йыэсуу, где пустует 52,4% процента обычных жилых помещений, и волость Ляэнеранна, где незаселенными является 45% жилых помещений. Оба являются популярными летними курортами. Процент незанятого жилья низок, например, в Пыльва (13,8%), волости Кийли (14%), Кейла (14,4%) и Нарве (16,1%). Если говорить о Таллинне, то, например, в Ласнамяэ незаселенными являются лишь 10,8% жилых помещений, в Хааберсти – 15,7%.