Статистика: в каком регионе Эстонии больше всего пустующих домов?

Однако незаселенных жилых помещений в нашей стране тоже достаточно. Из всех незанятых жилых помещений 51% (89 621) находится в городах, только 7% (11 959) – в малых городах и 42% (74 110) – в сельской местности.

Согласно переписи, всего в Эстонии насчитывается 266 475 жилых домов. Из них 77,5% (206 529) составляют частные дома на одну семью, 18% (47 847) – многоквартирные дома, 3,1% (8 572) – двухквартирные дома и 1,3% (3 527) – нежилые строения, в которых есть хотя бы одно жилое помещение.