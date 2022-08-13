Видео ⟩ В Таллинне в многоквартирном доме вспыхнул пожар: трое пострадавших

Как сообщил дежурный пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Rus.Postimees в 2.44 в Центр тревоги поступил звонок, что в Мустамяэ на бульваре Сыпрузе из окна квартиры на седьмом этаже вырывается пламя.

Видео читателя: пожар был виден издалека

«Прибывшие на место спасатели сразу приступили к эвакуации людей. В сотрудничество с Муниципальной полицией на месте [для сбора людей] был организован большой автобус», – рассказал он.

В результате пожара пострадали три человека: одного пострадавшего медики скорой помощи осмотрели на месте, еще двух для проверки состояния здоровья доставили в больницу.

К раннему утру пожар был ликвидирован. Причина пожара на данный момент неизвестна и будет установлена в ходе дальнейшего производства.