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Видео ⟩ В Таллинне в многоквартирном доме вспыхнул пожар: трое пострадавших

rus.postimees.ee
В Таллинне в многоквартирном доме вспыхнул пожар: трое пострадавших
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Спасатели. Фото иллюстративное
Спасатели. Фото иллюстративное Фото: Jürgen Puistaja

В ночь на субботу, 13 августа, в столичном районе Мустамяэ в многоквартирном доме вспыхнул пожар, в результате которого пострадали три человека. 

Как сообщил дежурный пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Rus.Postimees в 2.44 в Центр тревоги поступил звонок, что в Мустамяэ на бульваре Сыпрузе из окна квартиры на седьмом этаже вырывается пламя.

Видео читателя: пожар был виден издалека

«Прибывшие на место спасатели сразу приступили к эвакуации людей. В сотрудничество с Муниципальной полицией на месте [для сбора людей] был организован большой автобус», – рассказал он.

В результате пожара пострадали три человека: одного пострадавшего медики скорой помощи осмотрели на месте, еще двух для проверки состояния здоровья доставили в больницу. 

К раннему утру пожар был ликвидирован. Причина пожара на данный момент неизвестна и будет установлена в ходе дальнейшего производства. 

Видео читателя с места происшествия:

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