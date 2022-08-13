Несколько месяцев назад Тийа Варе, проживающая в городе Йыгева, посадила в честь Украины семечки подсолнуха. Теперь ее огород украшает гигантское растение.
Фото: в Йыгева вырос почти четырехметровый подсолнух!
Фото: в Йыгева вырос почти четырехметровый подсолнух!
Варе сказала, что это первый подсолнух, который она вырастила сама, но, конечно, у нее в саду есть и другие растения, правда, гораздо более низкие. «Я выращивала растение в теплице, и в середине мая оно достигало уже полуметра».
По ее словам, подсолнух, который вырос на удивление высоким, начал быстро расти, когда пошел дождь. «Ведь дождь хорошо его полил. А так, он вырос сам по себе, никто его не удобрял», — подтвердила Варе.
Растение, посаженное в честь Украины, выросло до 3 метров 79 сантиметров. Для сравнения: рост женщины — один метр и 66 сантиметров. Необычайно высокие подсолнухи вырастали в Эстонии и раньше. Например, в 2017 году самым высоким подсолнухом был признан почти пятиметровый экземпляр.
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