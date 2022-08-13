Фото: в Йыгева вырос почти четырехметровый подсолнух!

Варе сказала, что это первый подсолнух, который она вырастила сама, но, конечно, у нее в саду есть и другие растения, правда, гораздо более низкие. «Я выращивала растение в теплице, и в середине мая оно достигало уже полуметра».

По ее словам, подсолнух, который вырос на удивление высоким, начал быстро расти, когда пошел дождь. «Ведь дождь хорошо его полил. А так, он вырос сам по себе, никто его не удобрял», — подтвердила Варе.