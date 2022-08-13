В субботу, 13 августа, после полуночи на перекрестке улиц Тийги и Кастани в Тарту произошло ДТП: столкнулись автомобили Kia и Opel.
Два автомобиля не поделили дорогу: одна машина после столкновения врезалась в забор
Два автомобиля не поделили дорогу: одна машина после столкновения врезалась в забор
От полученного в результате столкновения удара Kia сделала пируэт и врезалась в забор. В автомобиле Kia в момент аварии находились два человека, в Opel – пять человек. Двоим людям оказали первую помощь на месте.
Ключевые слова