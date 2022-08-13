Председатель ЕС Чехия будет добиваться запрета шенгенских виз для россиян

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский намерен настаивать на консенсусе по этому вопросу на заседании Совета ЕС в конце августа. Россия должна понимать, что подобная воинственная политика не останется без последствий, заявил он в пятницу, 12 августа.

Ранее на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Праге Липавский назвал запрет на выдачу шенгенских виз оправданной и эффективной мерой. «В период российской агрессии, объявленные границы которой постоянно смещаются, не может быть и речи об обычном туризме для российских граждан», – заявил он в интервью чешскому онлайн-изданию Novinky.

Вопрос о запрете шенгенских виз для россиян будут обсуждать в конце августа

В опубликованном 8 августа интервью газете The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Все ранее введенные санкции против России являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для граждан РФ на один год и введением полного эмбарго на покупку российских энергоносителей, уверен он. Одновременно Зеленский отметил, что эта мера должна затронуть в том числе и тех россиян, которые покинули страну из-за несогласия с войной в Украине. «О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут», – добавил он и подчеркнул, что все граждане РФ должны нести ответственность за действия властей.

Между тем в Брюсселе указали на отсутствие правовой нормы, которая позволяет запретить выдачу краткосрочных шенгенских виз иностранцам, и исключили полное прекращение выдачи виз россиянам как противоречащее нормам Европейского Союза.