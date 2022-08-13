Власти Чехии, председательствующей в ЕС во втором полугодии 2022 года, поддерживают призывы запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ на фоне продолжающейся войны в Украине и будут добиваться реализации данной меры, передает DW.
Председатель ЕС Чехия будет добиваться запрета шенгенских виз для россиян
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский намерен настаивать на консенсусе по этому вопросу на заседании Совета ЕС в конце августа. Россия должна понимать, что подобная воинственная политика не останется без последствий, заявил он в пятницу, 12 августа.
Ранее на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Праге Липавский назвал запрет на выдачу шенгенских виз оправданной и эффективной мерой. «В период российской агрессии, объявленные границы которой постоянно смещаются, не может быть и речи об обычном туризме для российских граждан», – заявил он в интервью чешскому онлайн-изданию Novinky.
Вопрос о запрете шенгенских виз для россиян будут обсуждать в конце августа
В опубликованном 8 августа интервью газете The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Все ранее введенные санкции против России являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для граждан РФ на один год и введением полного эмбарго на покупку российских энергоносителей, уверен он. Одновременно Зеленский отметил, что эта мера должна затронуть в том числе и тех россиян, которые покинули страну из-за несогласия с войной в Украине. «О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут», – добавил он и подчеркнул, что все граждане РФ должны нести ответственность за действия властей.
Между тем в Брюсселе указали на отсутствие правовой нормы, которая позволяет запретить выдачу краткосрочных шенгенских виз иностранцам, и исключили полное прекращение выдачи виз россиянам как противоречащее нормам Европейского Союза.
Чехия вместе с Эстонией, Латвией и Литвой ввела жесткие ограничения на выдачу виз гражданам РФ, а также вынесла вопрос об ограничении выдачи шенгенских виз россиянам на обсуждение Совета ЕС в конце августа.