Мировое триумфальное шествие стиля джапанди привносит в ванную комнату плавные изогнутые формы и матовые керамические поверхности. Скандинавские светлые оттенки в сочетании с предпочитаемым в Японии темным деревом — идеальный выбор для тех, кто в ванной комнате предпочитает рутине ритуалы.
Джапанди в ванной комнате: для тех, кто предпочитает рутине ритуалы
Желание уравновесить стремительный образ жизни и превратить дом в более уютное гнездышко привело дизайнеров интерьеров в два очень разных региона мира: в Скандинавию с ее приятно-спокойным стилем хюгге и в минималистическую Японию. Результатом стал стиль джапанди: сплав скандинавского домашнего уюта и обтекаемого восточного дзен-стиля.
В ванной комнате стиль джапанди характеризуется натуральными материалами, теплыми оттенками дерева и черным цветом. Производитель мебели для ванных комнат Villeroy & Boch в качестве основы обновленной коллекции для ванных комнат Loop & Friends использовал характерные для японского стиля четкие линии, акцентирующие внимание на главном.
Излишне строгий внешний вид смягчают элегантные материалы и натуральные поверхности. Раковины имеют тонкие, плавно изогнутые формы и матовые керамические поверхности, бархатно мягкие на ощупь. Земляные оттенки подчеркивают креативность и индивидуальность и являются идеальным выбором для тех, кто в ванной комнате предпочитает рутине ритуалы.
Раковины в японских тонах доступны в матово-белом (Stone White), миндальном (Almond), графитовом (Graphite) и черном (Ebony) цветах и совместимы с мебелью с теплым и естественным видом дерева — от светлых скандинавских тонов до более темных, которые отражают темное дерево, предпочитаемое в Японии.