Джапанди в ванной комнате: для тех, кто предпочитает рутине ритуалы

Желание уравновесить стремительный образ жизни и превратить дом в более уютное гнездышко привело дизайнеров интерьеров в два очень разных региона мира: в Скандинавию с ее приятно-спокойным стилем хюгге и в минималистическую Японию. Результатом стал стиль джапанди: сплав скандинавского домашнего уюта и обтекаемого восточного дзен-стиля.

Фото: Villeroy & Boch

В ванной комнате стиль джапанди характеризуется натуральными материалами, теплыми оттенками дерева и черным цветом. Производитель мебели для ванных комнат Villeroy & Boch в качестве основы обновленной коллекции для ванных комнат Loop & Friends использовал характерные для японского стиля четкие линии, акцентирующие внимание на главном.

Фото: Postimees

Излишне строгий внешний вид смягчают элегантные материалы и натуральные поверхности. Раковины имеют тонкие, плавно изогнутые формы и матовые керамические поверхности, бархатно мягкие на ощупь. Земляные оттенки подчеркивают креативность и индивидуальность и являются идеальным выбором для тех, кто в ванной комнате предпочитает рутине ритуалы.

Фото: Villeroy & Boch