Вчера, 12 августа, около 23 часов вечера в Пярну в жилом районе Раэкюла автомобиль Opel протаранил здание. В последние месяцы в Пярну автомобили заметно часто завершают свой путь в стенах зданий.
Видео ⟩ Автомобиль протаранил здание
В 23 часа внимание Маркуса Метса, ехавшего по улице Мериметса в Раэкюлла, привлекли мигающие в темноте синие проблесковые маячки. Проезжая мимо места происшествия, выяснилось, что путь автомобиля закончился в стене дома на пересечении улиц Мериметса и Сааре.
Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро сказал, что на перекрестке улиц Сааре и Мериметса автомобиль Opel Omega Caravan, за рулем которого была 18-летняя девушка, врезался в стену сарая.
Приехавшие на место полицейские установили, что в аварии никто не пострадал. «Водитель была трезва и у нее есть водительские права. Стороны обратятся в страховую компанию для возмещения ущерба», – сказал Кахро.
Рядом с получившим ущерб жилым домом находится надворная постройка, в которую и въехал почти наполовину Opel. Возможно, что хрупкое здание помогло избежать человеческих жертв в ДТП.
Этим летом в Пярну уже протаранили несколько стен. В июне молодой человек погиб за рулем автомобиля, врезавшегося в несущую стену моста Папинийду. В июле в районе Ряэма въехали как в дом, так и в живую изгородь, а также на пересечении улицы Ванапарги и Рижского шоссе протаранили дом.
Последнее здание также пострадало в результате столкновения, которое произошло в августе.