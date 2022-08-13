Видео ⟩ Автомобиль протаранил здание

В 23 часа внимание Маркуса Метса, ехавшего по улице Мериметса в Раэкюлла, привлекли мигающие в темноте синие проблесковые маячки. Проезжая мимо места происшествия, выяснилось, что путь автомобиля закончился в стене дома на пересечении улиц Мериметса и Сааре.

Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро сказал, что на перекрестке улиц Сааре и Мериметса автомобиль Opel Omega Caravan, за рулем которого была 18-летняя девушка, врезался в стену сарая.

Приехавшие на место полицейские установили, что в аварии никто не пострадал. «Водитель была трезва и у нее есть водительские права. Стороны обратятся в страховую компанию для возмещения ущерба», – сказал Кахро.

Рядом с получившим ущерб жилым домом находится надворная постройка, в которую и въехал почти наполовину Opel. Возможно, что хрупкое здание помогло избежать человеческих жертв в ДТП.

Этим летом в Пярну уже протаранили несколько стен. В июне молодой человек погиб за рулем автомобиля, врезавшегося в несущую стену моста Папинийду. В июле в районе Ряэма въехали как в дом, так и в живую изгородь, а также на пересечении улицы Ванапарги и Рижского шоссе протаранили дом.