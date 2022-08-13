Путин лично насилует украинских женщин и детей? Шойгу лично ворует в Украине стиральные машинки, унитазы и грязные трусы? Лавров лично стреляет в мирных жителей Украины? Нет. Все это делают обычные русские сыновья и дочери, воспитанные обычными русскими матерями и отцами, опирающиеся на подавляющую народную поддержку, одураченные или нет. Путин не причина. Он конечный продукт, пишет профессор международного права Евген Цыбуленко.
МНЕНИЕ ⟩ «Путин не причина, он конечный продукт»: почему гражданам РФ нельзя давать визы и ВНЖ в ЕС
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9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Евросоюз незамедлительно прекратить выдачу виз россиянам, заявив, что посещение Европы – это привилегия, а не право. И это действительно так. Пророссийские правозащитники и политики, говорящие в данном контексте, что право на свободное передвижение является основным правом человека – сознательно лгут.
Давайте сначала разберемся, что действительно является правом человека, если мы говорим о свободе передвижения, и обратимся для этого к базовому документу – Европейской Конвенции по правам человека 1950 года и Протоколам к ней. К слову, разглагольствуя о правах человека, Россия перестала считать для себя эти документы обязательными даже еще до того, как ее изгнали из Совета Европы за развязанную в Украине полномасштабную войну.
Так вот, данный вопрос прямо регулируется в Протоколе №4, статья 2 которого гласит, что «каждый, кто на законных основаниях находится на территории какого-либо Государства, имеет в пределах этой территории право на свободу передвижения и свободу выбора местожительства», а также «каждый свободен покидать любую страну, включая свою собственную». Важное правило можно найти и в статье 3: «Никто не может быть лишен права на въезд на территорию Государства, гражданином которого он является».
Как мы видим, в конвенции нет права въезжать в государство, если ты не являешься его гражданином. Выдача въездных виз, включая шенгенские – это вопрос доброй воли соответствующих государств, а не право человека. С юридическими вопросами разобрались.
Я не буду останавливаться на моральных вопросах. Мне кажется, что любой здравомыслящий человек должен это понимать. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу высказался предельно коротко и емко: «Российские граждане летом массово едут в Лувр через Финляндию и страны Балтии, а в это время в Украине убивают детей. Войну ведет Российская Федерация как государство. И, без сомнения, российские граждане из-за своей пассивности несут за это моральную ответственность».
Обращу лишь внимание на популярный ныне мэм, где русские сравнивают себя с пассажирами автобуса, которых заставляют платить за «мерседес», в который въехал их водитель. Проводите уж тогда полную аналогию: если вы видите, что пьяный в хлам водитель нарушает всевозможные ПДД, и ничего при этом не делаете, то да, вы виноваты в аварии ничуть не меньше его.
Россия успешно находит пути обхода санкций
Хотелось бы больше остановиться на вопросах безопасности, которые обсуждают сейчас меньше всего.
С момента введения санкций Запада и эмбарго на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров, тысячи так называемых российских «туристов» везли из Европы процессоры, дроны, квадрокоптеры, приборы ночного видения – все то, что вскоре оказалось на войне и помогало русским убивать украинцев. Да, периодически их ловят на границе, но, очевидно, не всех. Вопреки введенным санкциям, Россия до сих пор вполне успешно находит пути их обхода.
Несмотря на то, что в России есть несогласные с кровавой войной, развязанной Путиным ради захвата Украины, на практике зачастую невозможно доподлинно отличить, кто из этих людей истинно сочувствующий, а кто всего лишь выполняет инструкции российских спецслужб или Генштаба ВС РФ. А тем временем тысячи россиян продолжают невозбранно пересекать западные границы ЕС и выполнять там инструкции Кремля. Я уже молчу о том, что среди «искренне сочувствующих» россиян и лидеров их оппозиции – абсолютное большинство такие же имперцы, которые лишь мечтают поменять «плохого царя» на «хорошего», ничего при этом по сути не меняя.
На данный момент Россия бросила вызов всему западу, которого позиционирует в качестве цивилизационного врага, и создает беспрецедентные риски для всего европейского континента.
Так, с 5 августа российские войска практически ежедневно обстреливают Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе, на фоне циничных обвинений Кремля в адрес Украины. Россия находится в тупике: у нее попросту отсутствует ресурс для того, чтобы она сумела поменять ситуацию на фронте в свою пользу. Но и уйти, потеряв лицо, Путин тоже не может. Поэтому Россия начинает масштабную гибридную войну против Европы, которая состоит из невоенных рисков и угроз, шантажа, но от этого не менее опасна.
И в контексте этой войны, так называемые российские «оппозиционеры», бегущие от тирании Путина – самый важный инструмент для российских спецслужб. Российские мигранты и просто туристы могут стать «глазами и ушами», поставляющими в Россию актуальную информацию, скупать недвижимость, оседать в крупных европейских городах, формируя российские этнические анклавы. Русские – невосприимчивы к европейскому менталитету и европейским ценностям. Они могут жить в Европе, но при этом сохранят собственное мировоззрение, которое может быть использовано Россией в контексте создания очагов социально-политического хаоса и нестабильности.
Следует отметить, что понятия «российский оппозиционер», «хороший русский» – очень условны и относительны. 23 года правления Путина и бесчеловечная российская пропаганда оказали настолько разрушительное влияние на сознание россиян, что сейчас это общество с измененным состоянием сознания, готовое убивать и разрушать в угоду своему диктатору.
Отдельный фактор риска – миграция российских IT-специалистов
Российские спецслужбы даже не скрывают, что тесно сотрудничают с программистами по ряду вопросов, в частности, в контексте пресловутых хакерских атак РФ. На данный момент множество этих российских специалистов трудоустроились в Европе, и успешно выполняют свои «обязательства перед родиной».
Не брезгует Россия использовать и исламский фактор. Под видом политических беженцев в страны ЕС проникают кадыровские боевики, которые дискредитируют чеченский народ и могут создавать очаги межэтнической и межконфессиональной напряженности в Германии, Франции и других странах, где проживают, в том числе мусульмане.
Российская угроза для Европы, достигшая беспрецедентных значений за всю историю существования европейской цивилизации, должна избавить ЕС от иллюзий: Россия должна и может быть полностью изолирована. Постепенно именно этот шаг ослабит РФ до такой степени, что она не захочет вести захватнические войны. Комплексная угроза предусматривает комплексные меры противодействия.
В противном случае, никто от Дублина и Лиссабона и до западных границ России не сможет чувствовать себя в безопасности. И этот вынужденное, но крайне необходимое решение должно быть принято без промедления. Иначе завтра уже может быть слишком поздно.