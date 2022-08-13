МНЕНИЕ ⟩ «Путин не причина, он конечный продукт»: почему гражданам РФ нельзя давать визы и ВНЖ в ЕС

Несмотря на то, что в России есть несогласные с кровавой войной, развязанной Путиным ради захвата Украины, на практике зачастую невозможно доподлинно отличить, кто из этих людей истинно сочувствующий, а кто всего лишь выполняет инструкции российских спецслужб или Генштаба ВС РФ. А тем временем тысячи россиян продолжают невозбранно пересекать западные границы ЕС и выполнять там инструкции Кремля. Я уже молчу о том, что среди «искренне сочувствующих» россиян и лидеров их оппозиции – абсолютное большинство такие же имперцы, которые лишь мечтают поменять «плохого царя» на «хорошего», ничего при этом по сути не меняя.

На данный момент Россия бросила вызов всему западу, которого позиционирует в качестве цивилизационного врага, и создает беспрецедентные риски для всего европейского континента.

Так, с 5 августа российские войска практически ежедневно обстреливают Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе, на фоне циничных обвинений Кремля в адрес Украины. Россия находится в тупике: у нее попросту отсутствует ресурс для того, чтобы она сумела поменять ситуацию на фронте в свою пользу. Но и уйти, потеряв лицо, Путин тоже не может. Поэтому Россия начинает масштабную гибридную войну против Европы, которая состоит из невоенных рисков и угроз, шантажа, но от этого не менее опасна.