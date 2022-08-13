В Европе началась активная кампания по вытеснению «русского мира» из общественно-политического пространства континента. Под раздачу попали граждане России, которых априори обвинили в коллективной ответственности за развязанную режимом Путина войну в Украине. На самом высоком уровне в Евросоюзе, включая Эстонию, обсуждают меры рестрикции в отношении россиян, в том числе аннулирование видов на жительство и запрет на туризм. Оправданы ли эти шаги и станет ли Европе жить легче, если отгородиться от России высоким забором – рассуждает публицист Андрей Кузичкин.
МНЕНИЕ ⟩ «Станет ли Европе жить легче без русских туристов?»: почему всех россиян нельзя лишать шенгенских виз
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Так ли страшен Путин, как его малюют
Скоро полгода, как в Украине бушует война – страшная, кровавая, варварская. Режим Путина окончательно разрушил репутацию России как государства, с которым можно иметь дело. Но эти репутационные издержки целиком легли на граждан России, начиная от высших кремлевских чиновников и заканчивая слесарем дядей Ваней из города Урюпинска.
Обсуждение тезиса о коллективной ответственности россиян за украинскую войну просто раздирает соцсети. Ситуацию в России, где, по утверждению Кремля, народ объединился вокруг Путина в борьбе с Западом, сравнивают с гитлеровской Германией, когда практически вся нация сплотилась вокруг фюрера в едином желании утвердить превосходство арийской расы в мировом масштабе с помощью силы и оружия.
В Эстонии у меня репутация махрового русофоба, и в данном случае я должен бы эту аналогию поддержать. Но как гуманист и либерал не хочу, а как историк – не могу. На уровне публицистики можно сколько угодно выстраивать аналогий между Третьим рейхом и путинской Россией. Но при трезвом анализе они не работают.
К великому счастью, Россия пока избежала погромов, массовых расстрелов, концлагерей, маршей и военного положения. Да и критики Путина часто впадают в схоластику, когда пытаются сравнивать гитлеризм и путинизм. Гитлер реально был в терминологии того времени «кровожадным, великим и ужасным». Как и Сталин. А вот Путин в глазах его оппонентов, скорее, мелок, смешон и нелеп со своими стерхами, амфорами и длинным столом как отражением комплексов сексуальной неполноценности. Да еще и явно с неадекватным восприятием мира из бункерной реальности.
Это не делает Путина менее зловещей фигурой. Разумеется, с «ядерным чемоданчиком» в руках он даже опаснее Гитлера. Но суть путинского режима – это не «железная машина войны», каким сложился Третий рейх, а разветвленная система коррупции и тотального воровства.
Виноват ли народ России в том, что в стране нет революции
Гнилая суть путинского режима бросает проекцию на все стороны российской действительности. Сегодня Россия – это куча «де-»: деградация госуправления, экономики и армии, деинтеллектуализация научной и культурной жизни, дезинформация как способ коммуникации с обществом, деконструкция отраслей промышленности, демонизация Запада и, как следствие, одержимость идеями демилитаризации и денацификации. Но самое главное – дезинтеграция общества.
Нет никакого единства россиян в отношении войны в Украине, к Путину и перспективам России. Попробовали бы немцы при Гитлере возмущаться ростом цен, критиковать гауляйтеров или называть фюрера «бункерным дедом». А в России это все происходит открыто и в публичном пространстве. Но это внешние проявления. А внутри общества разделение и расслоение еще очевиднее: есть лоялисты, антипутинисты и огромная армия пофигистов. Имею информацию, как говорится, с мест.
Парадокс, но угрожающий характер путинской власти в отношениях с Западом сочетается с импотенцией в отношении с гражданами России. Путин, как и все неуверенные в себе диктаторы, народа боится. А народ, как водится в отечественной истории, пока безмолвствует.
Радикальные российские оппозиционеры, нашедшие приют за рубежом, требуют от граждан России штурмовать Кремль, чтобы доказать свою преданность европейским ценностям. Но нет бунтарей в России – повыбили, перевелись. И нет такого отчаянного положения в стране, чтобы вытолкнуть людей на улицу.
Многие россияне живут с фигой в кармане – это свойство национального менталитета большинства русских: притворяться, что любишь начальника, а за спиной показывать ему язык. Но вытащить руку из кармана и сунуть кукиш под нос власти народ вполне способен. Только для этого должна созреть революционная ситуация. Пока ее нет, но обвинять в этом россиян было бы делом сомнительным.
Запад, долгие годы покупая у России энергоресурсы и инвестируя в российскую экономику, создал путинскому режиму очень толстую подушку безопасности. Санкции – это правильно. Только пока они больше похожи на имитацию, оставляя России массу лазеек и обходных маршрутов как для продажи нефти, так и для импорта товаров.
Поэтому и постановка вопроса о коллективной ответственности россиян за войну в Украине кажется мне крайне спорной. Тогда справедливости ради эту ответственность нужно разделить и на США с Европой. Но не потому, что они хотели превратить Украину в «Анти-Россию», а потому, что не сделали этого раньше.
Шенгенская виза может стать инструментом денацификации России
Я понимаю острую реакцию официальных лиц Эстонии на полупьяные и ухмыляющиеся морды россиян в Лувре на фоне войны в Украине. Но не понимаю заявления Владимира Зеленского о необходимости тотального изгнания граждан России из Европы, особенно уехавших туда после 24 февраля. Думаю, такая инициатива ничего не принесет имиджу президента Украины кроме вреда, да и обвалит его поддержку со стороны многих российских антипутинистов. Уже обвалила, судя по комментариям в социальных сетях. Тот самый случай, когда лучше промолчать, чем сказать.
Чтобы оценить ситуацию с гражданами России в Европе, давайте ответим на ряд вопросов.
Чем реально опасны российские туристы в Европе? Не знаю. Агенты ГРУ – куда опаснее. А они лазейки в Шенгене всегда найдут. Да и «спящая» российская агентура в Европе и Америке – мощная и разветвленная, новых агентов забрасывать необязательно.
Реально ли преградить путь в Европу для российских туристов? Совершенно нереально. Через Грузию, Армению, Турцию, Сербию и Черногорию «руссо туристо» даже с низким моральным обликом всегда найдет тропинки в Хорватию, Словению, а далее – везде. Я уже не говорю о всяких оппортунистах в лице Виктора Орбана, который грудью ляжет, чтобы защитить право кремлевских друзей на свободу передвижения по Европе и заблокирует принятие любого решения о прекращении выдачи туристических виз россиянам. Еще и ворота Венгрии для них широко распахнет.
Снизит ли национальный рейтинг Путина запрет российским туристам посещать Европу? Думаю, только повысит.
Получается, что нужно просто закрыть глаза на сумасшедших русских блогерш, которые бегают по Вене и задирают украинских беженцев? Нет, глаза нужно открыть, но посмотреть в другую сторону – на США. «Если бы я был министром или премьером» (есть такая деловая игра в бизнес-школах), то использовал бы право посещать страны Шенгенского соглашения как инструмент для денацификации России.
Американцы давно практикуют изучение соцсетей и профилей просителей виз. Да, это отнимет много времени у работников посольств. Но их никто никуда не гонит. Если россиянам придется ждать визы год, тем ценнее станет для них посещение Европы. Зато у внешнеполитических ведомств ЕС появится возможность составить большой стоп-лист для граждан России, желающих прогуляться по садам Тюильри, но при этом мечтающих доехать до Парижа на танке. Если в соцсетях человек позирует на фоне баннера с буквой Z в Лужниках, дает концерты в Донецке, обещает взять Киев за три дня или пишет, что «украинство – это болезнь, я еду ее лечить», можно выдать предписание: «посещение Евросоюза противопоказано».
Конечно, эта тема может потерять актуальность, если Россия запретит выезд своим гражданам в Европу под предлогом угрозы безопасности их жизни и здоровью со стороны «пещерных русофобов». Но пока этого не случилось, Европа должна действовать в правовом поле.
Ограничивать свободу передвижения можно только на основании закона, вот и нужно принять закон, предусматривающий ответственность в виде отказа в выдаче визы за публичную поддержку российской военной агрессии, разжигание национальной и социальной розни. И даже если Венгрия поможет такому туристу получить визу, дальше Будапешта он не уедет.
Понятно, что система контроля должна включать сотрудничество государства с туристическими компаниями, Booking.com и другими звеньями туриндустрии, сверяющими список путешественников со стоп-листом. Подобные правила нужно распространить и на граждан третьих стран, например, Беларуси, Молдовы, Грузии, Армении, Сербии, чтобы не было предлогов для обвинений Евросоюза в избирательном применении законов и дискриминации на основании национальности или гражданства. А в этих странах очень много сторонников Путина, поддерживающих войну с Украиной.
Однако даже перед лицом серьезных угроз и необходимостью принимать суровые меры нужно сохранять человеческое достоинство. Война диктует свои правила и кромсает нашу жизнь в клочья. На войне легко можно потерять веру в людей, ожесточиться и перейти красные линии, отделяющие добро от зла. Но любая война заканчивается, и в пылу борьбы сегодня мы должны думать о том, каким мир будет завтра, и не позволять злу победить ни на полях сражений, ни в наших сердцах.