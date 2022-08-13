МНЕНИЕ ⟩ «Станет ли Европе жить легче без русских туристов?»: почему всех россиян нельзя лишать шенгенских виз

Радикальные российские оппозиционеры, нашедшие приют за рубежом, требуют от граждан России штурмовать Кремль, чтобы доказать свою преданность европейским ценностям. Но нет бунтарей в России – повыбили, перевелись. И нет такого отчаянного положения в стране, чтобы вытолкнуть людей на улицу.

Многие россияне живут с фигой в кармане – это свойство национального менталитета большинства русских: притворяться, что любишь начальника, а за спиной показывать ему язык. Но вытащить руку из кармана и сунуть кукиш под нос власти народ вполне способен. Только для этого должна созреть революционная ситуация. Пока ее нет, но обвинять в этом россиян было бы делом сомнительным.

Запад, долгие годы покупая у России энергоресурсы и инвестируя в российскую экономику, создал путинскому режиму очень толстую подушку безопасности. Санкции – это правильно. Только пока они больше похожи на имитацию, оставляя России массу лазеек и обходных маршрутов как для продажи нефти, так и для импорта товаров.

Поэтому и постановка вопроса о коллективной ответственности россиян за войну в Украине кажется мне крайне спорной. Тогда справедливости ради эту ответственность нужно разделить и на США с Европой. Но не потому, что они хотели превратить Украину в «Анти-Россию», а потому, что не сделали этого раньше.

Шенгенская виза может стать инструментом денацификации России