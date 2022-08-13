Производителям окон и дверей есть чему поучиться в нынешней сложной ситуации

Плохая доступность ресурсов преследовала многие отрасли промышленности еще до начала войны. «Что же теперь? Каждая компания так или иначе связана с Украиной – в том числе и Klar Home», – рассуждает Таммъярв. Так, древесина для Klar Home поступает из Эстонии, необработанное стекло – из стран Балтии, а алюминий – из Финляндии, но источники сырья все-таки связаны с Украиной.

«То, что спасает сейчас, – это план Б: мы используем безопасные цепочки поставок для импорта оттуда и работаем только с теми, у кого есть резервный вариант поставок – в данный момент именно это должно быть главным критерием при выборе партнеров. Доступность материала в нашем секторе не ухудшилась».

Янар Таммъярв. Фото: Adam Illingworth

Нехватка ресурсов, которая имела место в течение длительного времени, заставляла компании увеличивать свои запасы, но увеличение складских запасов отнюдь не обязательно спасает ситуацию. Об этом говорит и опыт Таммъярва. «Увеличение запасов может ограничивать деятельность. Во-первых, это тоже дорого обходится, что в конечном итоге означает еженедельную оптимизацию и расчеты. Таким образом, может появиться больше работы, чем реальной создаваемой стоимости», – говорит Таммъярв.