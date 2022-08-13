«Я предпочитаю рассказать о возможностях, поскольку негатива вокруг нашего сектора и так много», – предлагает исполнительный директор платформы электронной коммерции по продаже окон и дверей Klar Home Янар Таммъярв.
Производителям окон и дверей есть чему поучиться в нынешней сложной ситуации
Плохая доступность ресурсов преследовала многие отрасли промышленности еще до начала войны. «Что же теперь? Каждая компания так или иначе связана с Украиной – в том числе и Klar Home», – рассуждает Таммъярв. Так, древесина для Klar Home поступает из Эстонии, необработанное стекло – из стран Балтии, а алюминий – из Финляндии, но источники сырья все-таки связаны с Украиной.
«То, что спасает сейчас, – это план Б: мы используем безопасные цепочки поставок для импорта оттуда и работаем только с теми, у кого есть резервный вариант поставок – в данный момент именно это должно быть главным критерием при выборе партнеров. Доступность материала в нашем секторе не ухудшилась».
Нехватка ресурсов, которая имела место в течение длительного времени, заставляла компании увеличивать свои запасы, но увеличение складских запасов отнюдь не обязательно спасает ситуацию. Об этом говорит и опыт Таммъярва. «Увеличение запасов может ограничивать деятельность. Во-первых, это тоже дорого обходится, что в конечном итоге означает еженедельную оптимизацию и расчеты. Таким образом, может появиться больше работы, чем реальной создаваемой стоимости», – говорит Таммъярв.
Увеличенные запасы обеспечивают безопасность, с одной стороны, но и приводят к недостаточной гибкости, с другой стороны. «Когда в СМИ начинают говорить о снижении цен, заказчик сразу хочет видеть это в итоговой цене. Компании с большими запасами не могут этого допустить. В принципе, со складами ничего не смягчается и не балансируется – это просто манипуляция с собственным мозгом, как будто была заключена очень выгодная сделка», – объясняет исполнительный директор Klar Home.
Выигрывает тот, кому удастся незамедлительно отразить изменения цен на сырье в конечной цене. «Длинная цепочка поставок от производителя к потребителю также означает больше бюрократии, а быстрое изменение цен – это трудоемкий процесс, который может навредить потребителям. В нашей бизнес-модели нет посредников – продажа в собственном интернет-магазине позволяет сразу корректировать цены. Хотя за последние годы цены на стекло выросли на 80%, а на алюминий – на 60%, нам не пришлось терпеть убытки или сокращать продажи».
Период COVID хорошо сказался на сфере реновации – люди много времени проводили дома, а в отсутствие поездок, ресторанов и прочих развлечений деньги шли на ремонт жилья.
«Тогда наш сектор работал очень хорошо, – говорит Таммъярв, – если в прежнее время основной целью было придать своему дому более новый и свежий вид, то теперь мотивацией замены дверей и окон, а также иного прочего ремонта стала экономия расходов на отопление комнат. Производителям и продавцам дверей и окон это придает чувство уверенности на будущее».
«И последнее, но не менее важное: в какой-то момент должно начаться восстановление Украины. Глядя на ситуацию, становится ясно, что двери, окна и другие строительные материалы должны в этом случае поступать из Европы», – говорит Таммъярв.