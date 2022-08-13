В продаже появился уютный дом на Сааремаа с множеством дополнительных удобств

Красивый дом можно использовать как дачу, но он пригоден и для круглогодичного проживания. На ухоженном участке также находятся баня, амбар и сарай.

Баня. Фото: KV.EE

Уютный двухэтажный дом отапливается с помощью воздушно-теплового насоса. Также имеются печь и камин. Перед домом - просторная терраса, открытая солнечным лучам. Участок окружен красивой оградой из природного камня и высокими можжевельниками.

Фото: KV.EE

Во дворе расположен старый колодец, оснащенный насосом, кроме того, к сараю пристроена еще и летняя кухня с местом для гриля. Этот прекрасный уголок освещает вечернее солнце. Баня выполняет две функции: здесь можно и попариться, и предложить гостям ночлег.

Фото: KV.EE