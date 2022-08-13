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В продаже появился уютный дом на Сааремаа с множеством дополнительных удобств

Kodu.postimees.ee
В продаже появился уютный дом на Сааремаа с множеством дополнительных удобств
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Фото: KV.EE

На острове Сааремаа выставлен на продажу ухоженный дом с красивым приусадебным участком.

Красивый дом можно использовать как дачу, но он пригоден и для круглогодичного проживания. На ухоженном участке также находятся баня, амбар и сарай.

Баня.
Баня. Фото: KV.EE

Уютный двухэтажный дом отапливается с помощью воздушно-теплового насоса. Также имеются печь и камин. Перед домом - просторная терраса, открытая солнечным лучам. Участок окружен красивой оградой из природного камня и высокими можжевельниками. 

Фото: KV.EE

Во дворе расположен старый колодец, оснащенный насосом, кроме того, к сараю пристроена еще и летняя кухня с местом для гриля. Этот прекрасный уголок освещает вечернее солнце. Баня выполняет две функции: здесь можно и попариться, и предложить гостям ночлег. 

Фото: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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