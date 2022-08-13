Галерея ⟩ В Тарту проходит конгресс Центристской партии

В повестке дня конгресса также выборы новых членов правления, председателя суда чести и ревизионной комиссии. Если на пост председателя претендуют два кандидата, то в правление хотят войти 34 человека. В конгрессе примут участие более 800 членов партии и гостей.

Председатель Центристской партии Юри Ратас ранее говорил Postimees, что очень серьезно относится к внутренним выборам и уважает конкурента Яана Тоотса, который также серьезно относится к происходящему и не боится раскола в партии, даже если кандидаты получат равное количество голосов.

Ратас убежден, что Центристская партия под его руководством добилась больших успехов. «У меня было большое желание сохранить партию. Чтобы сохранить единство, сохранить единую идеологическую линию, например, мы все считаем важным дополнительное финансирование здравоохранения, повышение пенсий, региональную политику, а также баланс между людьми, говорящими на разных родных языках», – сказал Ратас.

Комментируя обещание Тооса предоставить больше полномочий правлению и совету партии, Ратас сказал, что Яан Тоотс в партии не так давно и, вероятно, незнаком со всей необходимой информацией. «Наш устав предусматривает, что между съездами высшим органом является совет, и наше правление собирается постоянно. В каком направлении он хочет поднять власть, мне непонятно», — заявил председатель Центристской партии.

В интервью газете Postimees Яан Тоотс сказал, что решил баллотироваться на пост председателя партии, поскольку дела у партии идут не очень хорошо и партия нуждается в изменениях. Многие задаются вопросом, не является ли кандидатура Тоотса формальной, выдвинутой лишь для видимости конкуренции на выборах, ведь свергнуть многолетнего председателя партии невозможно. «Я вполне серьезно баллотируюсь на пост председателя, – сказал Тоотс. – Я в жизни ничего не делал просто ради забавы».