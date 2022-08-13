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Полицейская собака нашла потерявшихся в лесу женщин

rus.postimees.ee
Полицейская собака нашла потерявшихся в лесу женщин
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Полицейский пес Ведур.
Полицейский пес Ведур. Фото: Lõuna prefektuur

В ночь на субботу, 13 августа, в Центр тревоги поступило сообщение, что две женщины заблудились в лесу в волости Пейпсияэре в Тартумаа. Женщин нашли через час после начала поисков с помощью полицейской собаки Ведура.

Лес в той местности прочесывали двое полицейских вместе со служебным псом Ведуром. Час хождения по лесу, общение с местными жителями и следование по следам пропавших людей принесли плоды, когда чуткий нос Ведура привел поисковую группу к пропавшим дамам.

Женщины устали от долгого пребывания в лесу, но были в добром здравии. Их вывели из леса и благополучно доставили домой.

Поскольку сейчас самый разгар для любителей собирать грибы, необходимо помнить, что, отправляясь в лес, вы всегда должны брать с собой мобильный телефон с заряженным аккумулятором, чтобы позвать на помощь, если попадете в беду.

Если вы заблудились, не стоит полагаться на слепую удачу, а незамедлительно обратиться в Центр тревоги и оставаться на месте в ожидании помощи.

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