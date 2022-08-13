Полицейская собака нашла потерявшихся в лесу женщин

Лес в той местности прочесывали двое полицейских вместе со служебным псом Ведуром. Час хождения по лесу, общение с местными жителями и следование по следам пропавших людей принесли плоды, когда чуткий нос Ведура привел поисковую группу к пропавшим дамам.

Женщины устали от долгого пребывания в лесу, но были в добром здравии. Их вывели из леса и благополучно доставили домой.

Поскольку сейчас самый разгар для любителей собирать грибы, необходимо помнить, что, отправляясь в лес, вы всегда должны брать с собой мобильный телефон с заряженным аккумулятором, чтобы позвать на помощь, если попадете в беду.