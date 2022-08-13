На съезде Центристской партии выступил также кандидат на пост председателя партии, Яан Тоотс. «Как председатель партии я хочу сосредоточиться на последнем – успешном и эффективном осуществлении власти и выполнении данных обещаний», – сказал он членам партии.
Тоотс: Центристская партия разрушила одно правительство и добровольно отказалась от поста премьера
«Почему я баллотируюсь на пост председателя Центристской партии Эстонии? У меня есть концепция и поддержка многих из вас, что позволит завтра сделать что-то значительно лучше, чем вчера. За два года у власти Центристская партия разрушила одно правительство и добровольно отказалась от поста премьера, что, на мой взгляд, было серьезной и неоправданной ошибкой», – сказал Тоотс.
Он отметил, что с ухода из второго правительства, партия перешла в оппозицию, в результате чего партия больше не имеет права голоса в управлении Эстонией в качестве партнера по коалиции. «Это было еще большей ошибкой», – считает Тоотс.
По его словам, сегодня политическая партия не может отстаивать интересы своих избирателей, но это главная задача любой политической партии, смысл ее существования. «Нам нужно вернуться за стол правительства. Для этого нам необходимо произвести изменения в руководстве партии», – добавил он.
Что нужно сделать для того, чтобы Центристская партия стала успешной иустойчивой партией, которая готова управлять Эстониейи внутри которой царит порядок? «Мы должны начать с демократии внутри партии. Нам нужна новая культура управления, при которой каждый член партии будет ощущать свою важность. Центристской партией должны управлять все регионы, совет уполномоченных и правление», – ответил Тоотс.
Кроме того, Тоотс сказал, что государственная поддержка партии должна быть доступна в каждом регионе Эстонии, где ее смогли бы использовать не только профессиональные, получающие от государства зарплату политики, но и волонтеры, занимающиеся проведением партийной работы и политики. «Во-вторых, нам необходимо заново сформулировать идеологию Центристской партии. За что стоит Центристская партия Эстонии, чьи интересы мы защищаем? Чего ждут от партии нынешние и будущие избиратели?» – сказал Тоотс.
Тоотс также считает важным разобраться с финансами партии. «Политика, при которой у наснет денег на участие в выборах и продвижение кандидатов, даже при том, что мы получаем значительную поддержку из государственного бюджета, нежизнеспособна. Я считаю, что у меня есть возможности и идеи, которые позволят привести в порядок финансы партии и остаться в равной конкуренции с другими партиями», – сказал Тоотс.
Rus.Postimees публикует выступление Тоотса в полном объеме:
Уважаемый председатель партии, уважаемые члены партии, уважаемые гости!
Добро пожаловать в Тарту – город хороших мыслей, город, в котором я родился и живу. Я рад, что сегодня мы можем вместе подумать о будущем и том, как сделать Эстонию и нашу партию успешнее, чем сейчас.
Центристская партия, крупнейшая по численности политическая партия Эстонии, совершила чудо: мы много лет сохраняли волю к победе, нас избирали, и мы правили государством и местными самоуправлениями, в том числе и столицей Эстонской Республики – Таллинном. Это была длительная и эффективная работа, нам есть чему радоваться и чем гордиться – это плод наших совместных усилий.
Но то, что привело нас сюда, не позволяет нам двигаться вперед.Центристская партия нуждается в переменах.
Я знал, что со мной согласятся многие, поскольку я объехал все уезды Эстонии и лично беседовал с представителями партии. Повсеместно я увидел потребность в переменах и вашу готовность осуществить их вместе. Я благодарю всех соратников, которые побудили меня баллотироваться на пост председателя партии.
Я стою перед вами как кандидат на пост председателя Центристской партии Эстонии. Человек, который выдвигает свою кандидатуру, должен быть готов к отрицательному ответу. Я готов к этому. Это большая честь для меня.
Уважаемые члены партии, я прошу вас о поддержке, я прошу вас проголосовать, чтобы мы вместе смогли воплотить в жизнь то, о чем мечтаем, и сделать Эстонию значительно лучше, успешнее и заботливее. Нас не устраивает то, чего мы достигли, мы хотим двигаться дальше и достигать большего! Говоря спортивным языком: быстрее, выше, сильнее!
Народная политическая мудрость гласит, что для того, чтобы быть избранным и для того, чтобы править, нужны два совершенно разных человека. Почему? Потому что победу на выборах можно выиграть благодаря лозунгам, но нельзя удержаться у власти только благодаря лозунгам, нельзя с их помощью осуществлять власть.
Как председатель партии я хочу сосредоточиться на последнем – успешном и эффективном осуществлении власти и выполнении данных обещаний.
Я хочу в полной мере своих сил и возможностей отстаивать интересы наших избирателей, сделавших выбор в пользу Центристской партии. Я хочу быть не только избранным, не только остаться у власти вместе с нашими партнерами, но и осуществлять власть вместе с будущими партнерами по коалиции. Я хочу реализовать программу Центристской партии, которая основана на желаниях и мечтах наших избирателей, учитывает интересы всех участников выборов и способствует сохранению Эстонии во все времена.
Уважаемые члены партии, уважаемые избиратели!
Почему я баллотируюсь на пост председателя Центристской партии Эстонии? У меня есть концепция и поддержка многих из вас, что позволит завтра сделать что-то значительно лучше, чем вчера. За два года у власти Центристская партия разрушила одно правительство и добровольно отказалась от поста премьера, что, на мой взгляд, было серьезной и неоправданной ошибкой.
Покинув второе правительство, мы оказались в оппозиции, в результате чего больше не можем влиять на управление Эстонией в качестве партнера по коалиции. Это было еще большей ошибкой.
На сегодняшний день Центристская партия не может отстаивать интересы своих избирателей, что является главной задачей и смыслом существования каждой партии. Нам нужно вернуться за стол правительства. Для этого нам необходимо произвести изменения в руководстве партии, о которых я более подробно рассказываю в розданной вам газете Keskpäev.
Что нужно сделать для того, чтобы Центристская партия стала успешной и устойчивой партией, которая готова управлять Эстониейи внутри которой царит порядок?
Во-первых, мы должны начать с демократии внутри партии. Нам нужна новая культура управления, при которой каждый член партии будет ощущать свою важность. Центристской партией должны управлять все регионы, совет уполномоченных и правление.
Все люди, отстаивающие интересы своих избирателей в политической партии и баллотирующиеся в выборах, должны иметь возможность предлагать идеи и участвовать в принятии решений – только так мы можем добиться в обществе гораздо большего.
Я хочу пригласить за стол для принятия решений представителей всехсобраний Центристской партии – молодежного собрания, женского собрания, собрания сеньоров и зеленых. Мы должны встать на защиту собраний и регионов и обеспечить их деньгами, чтобы они могли усердно и эффективно выполнять свою работу. Государственная поддержка партии должна быть доступна в каждом регионе Эстонии, где ее смогли бы использовать не только профессиональные, получающие от государства зарплату политики, но и волонтеры, занимающиеся проведением партийной работы и политики.
Во-вторых, нам необходимо заново сформулировать идеологию Центристской партии. За что стоит Центристская партия Эстонии, чьи интересы мы защищаем? Чего ждут от партии нынешние и будущие избиратели?
Мы должны быть готовы к смелым решениям. Электричество не должно быть роскошью, и мы должны предпринять конкретные шаги, чтобы произведенное в Эстонии дешевое электричество стало вновь доступно нашим жителям. Мы должны немедленно покинуть биржу электроэнергии и использовать источники энергии внутри страны. Цена на электроэнергию в Эстонии должна быть как минимум на один цент ниже, чем в Латвии и Финляндии.
Как политическая партия, мы должны пересмотреть наши основные обещания и подготовить к предстоящим выборам программу,отличающуюся от других партий, которая приведет нас в правительство и позволит реализовать ее большую часть. Мы должны составить избирательный список, в основе которого будут лежать не личные страхи и симпатии отдельно взятых людей, а способность людей привести нас к победе и получить место в правительстве. Все регионы должны иметь право голоса при формировании списков, их нельзя создавать в подсобке за закрытыми дверями.
Мы должны привести в порядок финансы партии. Политика, при которой у нас нет денег на участие в выборах и продвижение кандидатов, даже при том, что мы получаем значительную поддержку из государственного бюджета, нежизнеспособна. Я считаю, что у меня есть возможности и идеи, которые позволят привести в порядок финансы партии и остаться в равной конкуренции с другими партиями.
Я обещаю, что если меня выберут, Kesknädal будет издаваться в печатном виде не реже двух раз в месяц. У нас должны быть собственные средства массовой информации, начиная с Kesknädal и заканчивая собственным радио- и телевещанием. Коммуникация и сообщения партии должны быть понятны как для членов партии, так и для общественности.
Центристская партия должна предоставить возможности всем, кто хочет иметь право голоса в разработке и реализации политической стратегии. Наряду со имеющимися лидерами нам нужны молодые люди, которые в будущем станут лидерами Центристской партии и Эстонии. Работающий пенсионер должен иметь возможность выйти на работу, не будучи за это наказанным удержанием подоходным налогом.
Среди членов нашей партии и ее сторонников чрезвычайно много представителей других национальностей, большинство из которых говорит на русском как на родном языке. Мы как партия должны разделить их беды и радости. Мы должны встать на защиту людей, которые поддерживали нас все это время.
Уважаемые друзья и соратники!
Партия может существовать только при наличии энтузиазма. Надо исходить из того, что у нас много добровольцев, а не только работающие за зарплату политики и советники. Необходимо перестроить и укрепить партию и вернуть людям желание действовать на основе своего энтузиазма. В партии должно быть хорошо, а членство в политической партии должно быть честью.
Друзья, Центристской партии нужны перемены! У нас нет времени ждать, Центристской партии нужны перемены здесь и сейчас. Поэтому я прошу вас проголосовать на выборах председателя партии. Давайте начнем действовать сегодня, возродим Центристскую партию и вместе будем продвигать Эстонию вперед!
Большое спасибо за Ваше доверие и поддержку!