Тоотс: Центристская партия разрушила одно правительство и добровольно отказалась от поста премьера

Тоотс также считает важным разобраться с финансами партии. «Политика, при которой у наснет денег на участие в выборах и продвижение кандидатов, даже при том, что мы получаем значительную поддержку из государственного бюджета, нежизнеспособна. Я считаю, что у меня есть возможности и идеи, которые позволят привести в порядок финансы партии и остаться в равной конкуренции с другими партиями», – сказал Тоотс.

Rus.Postimees публикует выступление Тоотса в полном объеме:

Уважаемый председатель партии, уважаемые члены партии, уважаемые гости!

Добро пожаловать в Тарту – город хороших мыслей, город, в котором я родился и живу. Я рад, что сегодня мы можем вместе подумать о будущем и том, как сделать Эстонию и нашу партию успешнее, чем сейчас.

Центристская партия, крупнейшая по численности политическая партия Эстонии, совершила чудо: мы много лет сохраняли волю к победе, нас избирали, и мы правили государством и местными самоуправлениями, в том числе и столицей Эстонской Республики – Таллинном. Это была длительная и эффективная работа, нам есть чему радоваться и чем гордиться – это плод наших совместных усилий.

Но то, что привело нас сюда, не позволяет нам двигаться вперед.Центристская партия нуждается в переменах.

Я знал, что со мной согласятся многие, поскольку я объехал все уезды Эстонии и лично беседовал с представителями партии. Повсеместно я увидел потребность в переменах и вашу готовность осуществить их вместе. Я благодарю всех соратников, которые побудили меня баллотироваться на пост председателя партии.

Я стою перед вами как кандидат на пост председателя Центристской партии Эстонии. Человек, который выдвигает свою кандидатуру, должен быть готов к отрицательному ответу. Я готов к этому. Это большая честь для меня.

Уважаемые члены партии, я прошу вас о поддержке, я прошу вас проголосовать, чтобы мы вместе смогли воплотить в жизнь то, о чем мечтаем, и сделать Эстонию значительно лучше, успешнее и заботливее. Нас не устраивает то, чего мы достигли, мы хотим двигаться дальше и достигать большего! Говоря спортивным языком: быстрее, выше, сильнее!

Народная политическая мудрость гласит, что для того, чтобы быть избранным и для того, чтобы править, нужны два совершенно разных человека. Почему? Потому что победу на выборах можно выиграть благодаря лозунгам, но нельзя удержаться у власти только благодаря лозунгам, нельзя с их помощью осуществлять власть.

Как председатель партии я хочу сосредоточиться на последнем – успешном и эффективном осуществлении власти и выполнении данных обещаний.

Я хочу в полной мере своих сил и возможностей отстаивать интересы наших избирателей, сделавших выбор в пользу Центристской партии. Я хочу быть не только избранным, не только остаться у власти вместе с нашими партнерами, но и осуществлять власть вместе с будущими партнерами по коалиции. Я хочу реализовать программу Центристской партии, которая основана на желаниях и мечтах наших избирателей, учитывает интересы всех участников выборов и способствует сохранению Эстонии во все времена.

Уважаемые члены партии, уважаемые избиратели!

Почему я баллотируюсь на пост председателя Центристской партии Эстонии? У меня есть концепция и поддержка многих из вас, что позволит завтра сделать что-то значительно лучше, чем вчера. За два года у власти Центристская партия разрушила одно правительство и добровольно отказалась от поста премьера, что, на мой взгляд, было серьезной и неоправданной ошибкой.

Покинув второе правительство, мы оказались в оппозиции, в результате чего больше не можем влиять на управление Эстонией в качестве партнера по коалиции. Это было еще большей ошибкой.

На сегодняшний день Центристская партия не может отстаивать интересы своих избирателей, что является главной задачей и смыслом существования каждой партии. Нам нужно вернуться за стол правительства. Для этого нам необходимо произвести изменения в руководстве партии, о которых я более подробно рассказываю в розданной вам газете Keskpäev.

Что нужно сделать для того, чтобы Центристская партия стала успешной и устойчивой партией, которая готова управлять Эстониейи внутри которой царит порядок?

Во-первых, мы должны начать с демократии внутри партии. Нам нужна новая культура управления, при которой каждый член партии будет ощущать свою важность. Центристской партией должны управлять все регионы, совет уполномоченных и правление.

Все люди, отстаивающие интересы своих избирателей в политической партии и баллотирующиеся в выборах, должны иметь возможность предлагать идеи и участвовать в принятии решений – только так мы можем добиться в обществе гораздо большего.

Я хочу пригласить за стол для принятия решений представителей всехсобраний Центристской партии – молодежного собрания, женского собрания, собрания сеньоров и зеленых. Мы должны встать на защиту собраний и регионов и обеспечить их деньгами, чтобы они могли усердно и эффективно выполнять свою работу. Государственная поддержка партии должна быть доступна в каждом регионе Эстонии, где ее смогли бы использовать не только профессиональные, получающие от государства зарплату политики, но и волонтеры, занимающиеся проведением партийной работы и политики.

Во-вторых, нам необходимо заново сформулировать идеологию Центристской партии. За что стоит Центристская партия Эстонии, чьи интересы мы защищаем? Чего ждут от партии нынешние и будущие избиратели?

Мы должны быть готовы к смелым решениям. Электричество не должно быть роскошью, и мы должны предпринять конкретные шаги, чтобы произведенное в Эстонии дешевое электричество стало вновь доступно нашим жителям. Мы должны немедленно покинуть биржу электроэнергии и использовать источники энергии внутри страны. Цена на электроэнергию в Эстонии должна быть как минимум на один цент ниже, чем в Латвии и Финляндии.

Как политическая партия, мы должны пересмотреть наши основные обещания и подготовить к предстоящим выборам программу,отличающуюся от других партий, которая приведет нас в правительство и позволит реализовать ее большую часть. Мы должны составить избирательный список, в основе которого будут лежать не личные страхи и симпатии отдельно взятых людей, а способность людей привести нас к победе и получить место в правительстве. Все регионы должны иметь право голоса при формировании списков, их нельзя создавать в подсобке за закрытыми дверями.

Мы должны привести в порядок финансы партии. Политика, при которой у нас нет денег на участие в выборах и продвижение кандидатов, даже при том, что мы получаем значительную поддержку из государственного бюджета, нежизнеспособна. Я считаю, что у меня есть возможности и идеи, которые позволят привести в порядок финансы партии и остаться в равной конкуренции с другими партиями.

Я обещаю, что если меня выберут, Kesknädal будет издаваться в печатном виде не реже двух раз в месяц. У нас должны быть собственные средства массовой информации, начиная с Kesknädal и заканчивая собственным радио- и телевещанием. Коммуникация и сообщения партии должны быть понятны как для членов партии, так и для общественности.

Центристская партия должна предоставить возможности всем, кто хочет иметь право голоса в разработке и реализации политической стратегии. Наряду со имеющимися лидерами нам нужны молодые люди, которые в будущем станут лидерами Центристской партии и Эстонии. Работающий пенсионер должен иметь возможность выйти на работу, не будучи за это наказанным удержанием подоходным налогом.

Среди членов нашей партии и ее сторонников чрезвычайно много представителей других национальностей, большинство из которых говорит на русском как на родном языке. Мы как партия должны разделить их беды и радости. Мы должны встать на защиту людей, которые поддерживали нас все это время.

Уважаемые друзья и соратники!

Партия может существовать только при наличии энтузиазма. Надо исходить из того, что у нас много добровольцев, а не только работающие за зарплату политики и советники. Необходимо перестроить и укрепить партию и вернуть людям желание действовать на основе своего энтузиазма. В партии должно быть хорошо, а членство в политической партии должно быть честью.

Друзья, Центристской партии нужны перемены! У нас нет времени ждать, Центристской партии нужны перемены здесь и сейчас. Поэтому я прошу вас проголосовать на выборах председателя партии. Давайте начнем действовать сегодня, возродим Центристскую партию и вместе будем продвигать Эстонию вперед!

Большое спасибо за Ваше доверие и поддержку!