Много фото ⟩ Идеи: как создать уютный интерьер в обычной однокомнатной квартире

«Лучше синица в руках, чем журавль в небе», – считают люди, купившие однокомнатную квартиру, из которой можно сделать настоящую конфетку.

Важнейшая особенность маленькой квартиры заключается в ее функциональности. Зачастую она является и гостиной, и спальней, и столовой одновременно. Здесь могут делать совершенно разные вещи: читать, смотреть телевизор, работать, отдыхать и спать. Следует учесть множество факторов, чтобы квартира была максимально комфортной, уютной и при этом стильной.

Фото: Фото: syndyk.by

Безусловно, главная задача – это визуальное расширение пространства. Если вы понимаете, что своими силами вам не справиться, обращайтесь к дизайнеру. У него наверняка найдется «маленький чемоданчик» с практичными идеями, реализация которых поможет сделать однокомнатную квартиру максимально удобной.

Процесс оформления вашего интерьера должен начинаться с правильного выбора цветовой гаммы. Цвет играет не меньшую роль, чем мебель и аксессуары. Цвета обладают не только своими особенностями с точки зрения психологического влияния, но могут быть и крайне функциональными. Для того чтобы визуально расширить интерьер, необходимо использовать светлые, мягкие и ненавязчивые цвета. Конечно, все зависит от вашего вкуса, но лучше всего выбирать такие цвета, как зеленый, кремовый и песочный. Шторы должны быть подобраны именно в тон к стенам.

Фото: Фото: syndyk.by