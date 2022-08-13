Когда английский ландшафтный дизайнер Эд Одди познакомился с владельцами земельного участка в Суррэе, они уже прожили в доме несколько лет, и в саду росли взрослые деревья, оставшиеся еще от предыдущих хозяев, рассказывает Houzz.
Фото ⟩ Ландшафтный дизайн: возрождение старого участка
«Проблема заключалась в том, что сад был разбит по частям, а не спроектирован как единое целое. В нем не было гармонии с точки зрения посадок, и клиенты хотели это изменить», — вспоминает дизайнер. В результате взрослые деревья удалось сохранить, а разрозненные посадки — объединить.
О проекте
Кто здесь живет: семья с двумя детьми
Где: Эшер, Суррэй, Великобритания
Размер: около 20 соток
Ландшафтный дизайнер: Эд Одди
В саду было много взрослых растений, которые хозяева хотели сохранить, но часть из них семье не нравилась. «Это не было полное обновление участка, скорее, мы хотели изменить сад так, чтобы он работал на благо владельцев», — рассказывает ландшафтный дизайнер.
Главным изменением стало создание двух зон отдыха и обновление бокового входа в сад. Дизайнер сделал дорожку от входа в дом пошире, упорядочил и гармонизировал посадки по всей территории.
«Раньше деревья вторгались в сад. Во время переделки часть из них обрезали, посадили под ними разные растения, создающие текстуру, в основном вечнозеленые кустарники, почвопокровные многолетники и травы», — вспоминает дизайнер.
Существующие вьющиеся растения на фасаде дома, а также газоны включили в новый план участка. Посередине лужайки были остатки бордюра, простирающегося на всю ширину сада. Этот элемент решили уменьшить. «Это открыло обзор участка», — говорит Эд. Две части сада разделили стальными воротами с арками для роз и изгородью из бука.
Владельцы выбрали беседку-перголу для новой обеденной зоны. Дизайнер высадил вокруг беседки тысячелистник и книфофию, добавив рудебекии (Rudbeckia sp.), манжетку (Alchemilla mollis) и очиток «Осенняя радость» (Sedum ‘Autumn Joy’).
Вьющихся роз пока не видно, они еще не прижились, но Эд Одди выбрал два сорта, «Айсберг» и «Алистер Стелла Грей» (белый и кремово-желтый соответственно). «Идея в том, что со временем пергола будет окутана плетистыми розами», — говорит Эд.
Вокруг обеденной зоны высадили две сливы (Prunus domestica). Они отделяют эту территорию от огорода и хозяйственного сарая. «Мы покрасили старый сарай в черный цвет, чтобы он зрительно отошел на задний план» — говорит Эд.
Вытянутую клумбу-разделитель украсили гейхерами (Heuchera sp.), агапантусами, вербеной буэнос-айресской (Verbena bonariensis), очитком (Sedum sp.) и сантолиной. Палитра этой клумбы перекликается с красками высаженных у беседки цветов: «Мы хотели, чтобы с вечерней террасы открывался вид на эти две клумбы, поэтому придали им схожие оттенки».