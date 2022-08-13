Фото ⟩ Ландшафтный дизайн: возрождение старого участка

«Проблема заключалась в том, что сад был разбит по частям, а не спроектирован как единое целое. В нем не было гармонии с точки зрения посадок, и клиенты хотели это изменить», — вспоминает дизайнер. В результате взрослые деревья удалось сохранить, а разрозненные посадки — объединить.

О проекте Кто здесь живет: семья с двумя детьми Где: Эшер, Суррэй, Великобритания Размер: около 20 соток Ландшафтный дизайнер: Эд Одди

В саду было много взрослых растений, которые хозяева хотели сохранить, но часть из них семье не нравилась. «Это не было полное обновление участка, скорее, мы хотели изменить сад так, чтобы он работал на благо владельцев», — рассказывает ландшафтный дизайнер.

Главным изменением стало создание двух зон отдыха и обновление бокового входа в сад. Дизайнер сделал дорожку от входа в дом пошире, упорядочил и гармонизировал посадки по всей территории.

«Раньше деревья вторгались в сад. Во время переделки часть из них обрезали, посадили под ними разные растения, создающие текстуру, в основном вечнозеленые кустарники, почвопокровные многолетники и травы», — вспоминает дизайнер.