Мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил на съезде Центристской партии, что нет смысла говорить о том, как подходить к выборам. Необходимо развивать партию и представлять ее людей, которые также являются силой партии.
Кылварт: если люди нас не поддерживают, планы и большие проекты не имеют смысла
«Каждый раз, когда у нас проходит съезд, мы говорим о кризисе и о выборах. Я говорю о нашей партии», – начал свое выступление Кылварт. До него выступали Юри Ратас, Яанус Карилайд и Танел Кийк.
«Чтобы партия была благонадежной, мы должны заниматься партией. Мы можем говорить о планах и проектах, но если люди нас не поддерживают, то это не имеет смысла. Одним из больших вопросов является единство политической партии», – сказал мэр Таллинна. Он указал, что все заместители председателя партии имеют «правильные имена»: «Все заместители председателя партии — правильные люди, потому что у них правильные имена — на букву «К»: Карилайд, Кылварт, Кийк».
«Председатель партии (Юри Ратас – ред.) поблагодарил наших людей, и это правильно. Я хотел бы особенно поблагодарить тебя, Юри Ратас. Нелегко быть председателем политической партии. Я тоже мог найти слова и аргументы для критики», – сказал Кылварт. Он спросил, может ли кто-нибудь из членов конгресса добиться большего успеха, чем Юри Ратас. «Никто этого не знает, может быть и не могут. Точно так же и в роли премьер-министра или лидера партии. Это не означает, что у политической партии нет выбора, у политической партии всегда должен быть выбор», – ответил Кылварт.
«Я хочу поблагодарить Яана Тоотса, который сегодня тоже баллотируется. Это не должно вызывать напряжения. Это должен быть праздник, что у нас есть больше возможностей встречаться и обсуждать, заниматься небольшими интригами, но в первую очередь на благо политической партии», – подчеркнул мэр Таллинна.
Он добавил, что сила Центристской партии — это люди разного социального происхождения и родного языка. «Мы должны показывать это каждый день. У меня есть одно очень конкретное сообщение – извините, я тоже хочу заняться рекламой или пропагандой: я хочу поддержать человека, который сегодня баллотируется в правление – Михкеля Ундреста. Мужчина с Сааремаа, умеющий работать не только головой, но и руками. Он знает, как делать деньги, как общаться с людьми – он честен и с конкретным сообщением. Я, обычный мальчик из Ласнамяэ, поддерживаю мужчину с Сааремаа», – сказал Кылварт. По его мнению, это могло бы быть формулой партии, то есть основным посылом.
«Я также благодарю Эдгара Сависаара. Это та же история, многое может быть сделано неправильно и правильно, но мы должны показать партии и внешнему миру, что у нас есть историческая память. Чтобы мы могли понять, откуда взялась наша партия, независимо от того, какие ошибки были допущены. История длиннее, чем один избирательный цикл, – пояснил Кылварт.
Он подчеркнул, что у Центристской партии есть государственный потенциал, но прежде всего партию необходимо укреплять и развивать. «Дать больше сообщений и потенциала каждому региону», – добавил Кылварт.