Кылварт: если люди нас не поддерживают, планы и большие проекты не имеют смысла

«Каждый раз, когда у нас проходит съезд, мы говорим о кризисе и о выборах. Я говорю о нашей партии», – начал свое выступление Кылварт. До него выступали Юри Ратас, Яанус Карилайд и Танел Кийк.

«Чтобы партия была благонадежной, мы должны заниматься партией. Мы можем говорить о планах и проектах, но если люди нас не поддерживают, то это не имеет смысла. Одним из больших вопросов является единство политической партии», – сказал мэр Таллинна. Он указал, что все заместители председателя партии имеют «правильные имена»: «Все заместители председателя партии — правильные люди, потому что у них правильные имена — на букву «К»: Карилайд, Кылварт, Кийк».

«Председатель партии (Юри Ратас – ред.) поблагодарил наших людей, и это правильно. Я хотел бы особенно поблагодарить тебя, Юри Ратас. Нелегко быть председателем политической партии. Я тоже мог найти слова и аргументы для критики», – сказал Кылварт. Он спросил, может ли кто-нибудь из членов конгресса добиться большего успеха, чем Юри Ратас. «Никто этого не знает, может быть и не могут. Точно так же и в роли премьер-министра или лидера партии. Это не означает, что у политической партии нет выбора, у политической партии всегда должен быть выбор», – ответил Кылварт.