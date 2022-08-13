Сегодня около 15:00 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Лаагна-теэ, в котором погиб 31-летний мужчина, управлявший мотоциклом.
В Таллинне на Лаагна-теэ погиб 31-летний мотоциклист
По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением, после чего упал и врезался в столб. При этом мотоцикл Honda столкнулся с ехавшим в том же направлении автомобилем Seat. За рулем машины находился 43-летний трезвый мужчина, который не пострадал.
После аварии полиция и медики пытались реанимировать мотоциклиста на месте, но, к сожалению, это оказалось безуспешным.
«В ходе разбирательства мы выясним, как именно произошло ДТП и что привело к тому, что мужчина потерял управление транспортным средством. В любом случае мы призываем всех участников дорожного движения быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и всегда пристегиваться», — сказал старший патрульной смены Ида-Харьюского полицейского участка Сандер Лейнберг.
Для выяснения причин ДТП полиция начала уголовное производство, которое ведет Северная окружная прокуратура.
Полиция ищет свидетелей
Департамент полиции и погранохраны разыскивает свидетелей дорожно-транспортного происшествия. Пока известно, что сразу после аварии на месте происшествия находился русскоязычный мужчина, который помог вытащить ключ из замка зажигания мотоцикла.
Полиция просит мужчину и других возможных свидетелей сообщить о себе, позвонив по номеру 112 или написав по адресу pohja.lmt@politsei.ee.