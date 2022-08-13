Видео ⟩ В Таллинне на Лаагна-теэ погиб 31-летний мотоциклист

По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением, после чего упал и врезался в столб. Однако мотоцикл Honda столкнулся с ехавшим в том же направлении автомобилем Seat, за рулем которого находился 43-летний трезвый мужчина, который не пострадал.

После аварии полиция и медики пытались реанимировать мотоциклиста на месте, но, к сожалению, это оказалось безуспешным.

«В ходе разбирательства мы выясним, как именно произошло ДТП и что привело к тому, что мужчина потерял управление транспортным средством. В любом случае мы призываем всех участников дорожного движения быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и всегда пользоваться защитными средствами», — сказал старший патрульной смены Ида-Харьюского полицейского участка Сандер Лейнберг.