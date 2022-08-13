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Видео ⟩ В Таллинне на Лаагна-теэ погиб 31-летний мотоциклист

rus.postimees.ee
В Таллинне на Лаагна-теэ погиб 31-летний мотоциклист
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На Лаагна-теэ произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
На Лаагна-теэ произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Фото: Kuvatõmmis videost

Сегодня около 15:00 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Лаагна-теэ, в котором погиб 31-летний мужчина, управлявший мотоциклом.

По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением, после чего упал и врезался в столб. Однако мотоцикл Honda столкнулся с ехавшим в том же направлении автомобилем Seat, за рулем которого находился 43-летний трезвый мужчина, который не пострадал.

После аварии полиция и медики пытались реанимировать мотоциклиста на месте, но, к сожалению, это оказалось безуспешным.

«В ходе разбирательства мы выясним, как именно произошло ДТП и что привело к тому, что мужчина потерял управление транспортным средством. В любом случае мы призываем всех участников дорожного движения быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и всегда пользоваться защитными средствами», — сказал старший патрульной смены Ида-Харьюского полицейского участка Сандер Лейнберг.

Для выяснения причин ДТП полиция возбудила уголовное производство, которое ведет прокуратура Северного района.

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