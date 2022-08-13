Еврокомиссар от центристской партии Кадри Симсон удивлена тем, что давний хороший друг и союзник Юри Ратаса Майлис Репс поддерживает Яана Тоотса. «Конечно, я не хотела бы признавать такую ситуацию между очень дорогими мне людьми», – призналась Симсон.
Кадри Симсон удивлена, что Репс поддерживает Тоотса: иногда в жизни случается, что ты в ссоре или разочарован
В своей речи на съезде партии Симсон заявила, что конкуренция на пост председателя партии дает возможность проиллюстрировать, каким симпатичным председателем является Юри Ратас. Можно ли отсюда прочитать, что мнение Симсон о Яане Тоотсе не является положительным?
«Я думаю, что каждой партии полезно взглянуть на то, что у нее есть. Следует признать, что все политические партии могут позавидовать тому, что уже есть у Центристской партии: очень сильная база поддержки по всей Эстонии, харизматичный и командный игрок – председатель партии», – пояснила Симсон и добавила, что это также полезно, если есть небольшая конкуренция. «В этот момент конкуренции Юри Ратас как спортсмен может показать свои сильные стороны больше, чем без этого», – сказала Симсон.
Описывая Яана Тоотса, Симсон отметила, что у Тоотса очень пестрое прошлое. «Вероятно, Тоотс видел больше политических партий, у него за спиной длинное и яркое прошлое. Юри Ратас привержен только одной политической партии».
Было ли для Симсон неожиданностью то, что Майлис Репс из большой тройки Центристской партии (Юри Ратас, Кадри Симсон и Майлис Репс) почти открыто поддержала Яана Тоотса? «Да. Конечно, это стало неожиданностью. Майлис так хорошо знает Юри, знает его сильные стороны. Иногда в жизни бывает так, что ты ни за кого, а в ссоре или в ком-то разочаровался. Конечно, я не хотела бы признавать такую ситуацию между очень дорогими мне людьми. Я думаю, что время покажет, и такие мелкие споры разрешатся после съезда», – ответила Симсон.
«Рядом с лидером партии появляются люди, которые думают, что могут добиться большего. Это здоровая конкуренция. Я надеюсь, что эти выборы дадут силы на следующий год», – сказала Симсон.
Последний раз у Ратаса был оппонент внутри партии в 2016 году, когда Яна Тоом была кандидатом на пост председателя партии. Как бы Симсон сравнила контекст двух съездов? «Я помню выборы председателя Центристской партии с 1995 года. Были и более напряженные гонки. В наши дни это не очень критичное соревнование. Члены партии ценят Юри, и я думаю, что результаты выборов покажут это».