Видео ⟩ В Пярнумаа перевернулся BMW и оказался в канаве

По словам дежурного пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Ильмара Кахро, сегодня около 15:07 BMW вылетел за пределы кольцевого перекрестка в Пайкусе и перевернулся на крышу.

По словам представителя полиции, за рулем автомобиля находился 19-летний мужчина, а пассажиром была 18-летняя девушка. Скорая помощь доставила обоих молодых людей в больницу в Пярну. «Обстоятельства аварии выясняются. Насколько известно, водитель был трезв и имел водительские права», – сказал Кахро.

Выехавшие на место спасатели устранили угрозу возгорания машины.

По рассказу случайного прохожего, это были русскоязычные молодые люди, у которых был план довезти BMW до Таллинна. «Они приехали из Раэкюла на двух BMW с включенными аварийными огнями, выпендривались и дрифтовали», – сказал он.