Юри Ратас продолжит занимать пост председателя Центристской партии

«Я благодарю вас за эту поддержку, искренне и от всего сердца! Я благодарю вас всех — это была серьезная кампания, и думаю, что она пошла на пользу партии. И Яан, спасибо тебе за то, что ты пришел баллотироваться и сделал все возможное. Я могу сказать только одно: что я председатель всей Центристской партии! Отсюда давайте твердо и решительно двигаться вперед, нас ждут выборы в Рийгикогу!»