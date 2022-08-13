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Юри Ратас продолжит занимать пост председателя Центристской партии

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Юри Ратас продолжит занимать пост председателя Центристской партии
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Ragnar Peets

Сегодня на съезде в Тарту Центристская партия Эстонии переизбрала Юри Ратаса председателем, за Ратаса проголосовало 69,8% делегатов, то-есть 470 из 673. 

Яан Тоотс, также претендовавший на пост председателя партии, получил 201 голоса, два бюллетеня были признаны недействительными.

Ратас в короткой речи сразу после победы:

«Я благодарю вас за эту поддержку, искренне и от всего сердца! Я благодарю вас всех — это была серьезная кампания, и думаю, что она пошла на пользу партии. И Яан, спасибо тебе за то, что ты пришел баллотироваться и сделал все возможное. Я могу сказать только одно: что я председатель всей Центристской партии! Отсюда давайте твердо и решительно двигаться вперед, нас ждут выборы в Рийгикогу!»

В правление также вошли Михаил Кылварт (409 голосов), Танель Кийк (380 голосов), Яак Ааб (379 голосов), Яанус Карилайд (235 голосов), Яан Тоотс , (235 голосов), Владимир Свет (216 голосов), Таави Аас (215 голосов), Вадим Белобровцев (199 голосов), Яна Тоом (195 голосов), Сирет Котка (171 голос), Андрей Коробейник (165 голосов), Энн Ээсмаа (160 голосов) и Михкель Ундрест (140 голосов).

Заместителями председателя правления назначены Михаил Кылварт, Танель Кийк, Яанус Карилайд и Яна Тоом. Согласно уставу партии, автоматически входят в правление председатель совета уполномоченных (Тынис Мельдер) и председатель молодежного объединения (Кристи Рюйтель).

Председателем суда чести избран Калле Кландорф (450 голосов). В состав ревизионной комиссии вошли Калле Йыкс, Андрес Коллист, Юри Эннет, Марко Шорин, Олев Раю, Эеви Паасмяэ и Светлана Астахова.

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