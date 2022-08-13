Глава военной разведки Британии оценил перспективы войны в Украине: «прорыва в ближайшие месяцы не будет»

23 февраля Хокенхалл работал до позднего вечера. В полночь он приехал домой на велосипеде и лег спать примерно в 01:00.

Час спустя его разбудил телефонный звонок: генералу сообщили о неких странных событиях на украинской границе. Поэтому он снова вел на велосипед и отправился на работу.

Вскоре после этого было получено подтверждение, что российские войска действительно вторглись в Украину. И уже через несколько минут, ранним утром 24 февраля, Хокенхалл доложил премьер-министру Великобритании и министру обороны, что в Европе начался крупнейший вооруженный конфликт после Второй мировой войны.

Как глава британской военной разведки генерал Хокенхалл в течение последних четырех лет работает за кулисами политики, управляя организацией, которая постоянно имеет дело со строго засекреченной информацией. Война в Украине сделала эту деятельность – и работу Хокенхалла – еще более важной.

Генерал признается, что начал всерьез верить в возможность полномасштабного вторжения России в Украину в ноябре прошлого года. Именно тогда он подумал, что «именно это и произойдет», вспоминает Хокенхалл.