Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что российские военные обстреливают район рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Новая Газета. Европа.
ВСУ и оккупационные «власти» Запорожья вновь обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС
«По свидетельству местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд», – рассказал он.
Ранее утром Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что во время артиллерийского удара был поврежден первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций, а также частично разрушилось здание пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС.
В то же время член оккупационной «администрации» Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Энергодар и ЗАЭС подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.
«По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилёты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», – написал он в своем телеграм-канале.
5 августа Минобороны РФ обвинило ВСУ в обстреле ЗАЭС, а украинский «Энергоатом» – Россию. С того дня периодически поступает информация об обстрелах станции с обеих сторон.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину немедленно остановить боевые действия рядом с Запорожской АЭС. Он также заявил, что надо вывести весь военный персонал и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил там.