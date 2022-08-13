Сб, 13.08.2022
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ВСУ и оккупационные «власти» Запорожья вновь обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС

Новая Газета. Европа
ВСУ и оккупационные «власти» Запорожья вновь обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС
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Запорожская АЭС.
Запорожская АЭС. Фото: Alexander Ermochenko

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что российские военные обстреливают район рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Новая Газета. Европа.

«По свидетельству местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд», – рассказал он.

Ранее утром Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что во время артиллерийского удара был поврежден первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций, а также частично разрушилось здание пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС.

В то же время член оккупационной «администрации» Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Энергодар и ЗАЭС подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

«По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилёты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», – написал он в своем телеграм-канале.

5 августа Минобороны РФ обвинило ВСУ в обстреле ЗАЭС, а украинский «Энергоатом» – Россию. С того дня периодически поступает информация об обстрелах станции с обеих сторон.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину немедленно остановить боевые действия рядом с Запорожской АЭС. Он также заявил, что надо вывести весь военный персонал и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил там.

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