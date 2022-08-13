ВСУ и оккупационные «власти» Запорожья вновь обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС

«По свидетельству местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд», – рассказал он.

Ранее утром Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что во время артиллерийского удара был поврежден первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций, а также частично разрушилось здание пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС.

В то же время член оккупационной «администрации» Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Энергодар и ЗАЭС подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

«По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилёты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», – написал он в своем телеграм-канале.

5 августа Минобороны РФ обвинило ВСУ в обстреле ЗАЭС, а украинский «Энергоатом» – Россию. С того дня периодически поступает информация об обстрелах станции с обеих сторон.