Танель Кийк станет вице-мэром Таллинна

По словам Кийка, он будет отвечать за ту же сферу, за которую отвечал ушедший с поста вице-мэра Андрей Новиков, то есть за управление городским имуществом и транспортом.

Он готов приступить к работе вице-мэра в конце августа или начале сентября, но точное время зависит от рабочего графика мэра и горсобрания.

Кийк подтвердил, что, скорее всего, он будет участвовать в выборах в Рийгикогу весной. Останется ли он вице-мэром после выборов, зависит от исхода выборов.

«Я по-прежнему заинтересован в том, чтобы продолжать заниматься политикой, и, безусловно, работа в таллиннской городской управе – это очень хорошая возможность внести свой вклад в развитие столицы и улучшение условий жизни людей», – сказал Кийк на прошлой неделе Postimees.