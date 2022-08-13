Бывший министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) подтвердил ERR, что приступит к работе на посту вице-мэра Таллинна.
Танель Кийк станет вице-мэром Таллинна
По словам Кийка, он будет отвечать за ту же сферу, за которую отвечал ушедший с поста вице-мэра Андрей Новиков, то есть за управление городским имуществом и транспортом.
Он готов приступить к работе вице-мэра в конце августа или начале сентября, но точное время зависит от рабочего графика мэра и горсобрания.
Кийк подтвердил, что, скорее всего, он будет участвовать в выборах в Рийгикогу весной. Останется ли он вице-мэром после выборов, зависит от исхода выборов.
«Я по-прежнему заинтересован в том, чтобы продолжать заниматься политикой, и, безусловно, работа в таллиннской городской управе – это очень хорошая возможность внести свой вклад в развитие столицы и улучшение условий жизни людей», – сказал Кийк на прошлой неделе Postimees.
В конце июля Postimees писал, что Андрей Новиков, занимавший пост вице-мэра с 2017 года, с середины августа станет членом правления AS Tallinna Linnatransport и покинет как пост вице-мэра, так и Центристскую партию.