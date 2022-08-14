Еще один кризис в Европе. Как жара и засуха тормозят подорванную агрессией России экономику ЕС

Не беда, ведь раз над всей Испанией и остальным ЕС безоблачное небо, поможет солнечная энергетика! Но нет. Солнечные батареи рассчитаны на 25°C, и на жаре их эффективность падает.

Оливки

Из-за жары оливки не уродились в Испании, а она производит половину всего оливкового масла в мире. В Италии и Португалии тоже неурожай из-за засухи. Поскольку воды нет, деревья не дают молодых побегов, и урожай следующего года также под вопросом.

Испания в этом сезоне выжмет всего 1 млн тонн оливкового масла, прогнозирует андалузская ассоциация фермеров ASAJA. В прошлом году было в полтора раза больше. Все было бы совсем плохо, если бы не запасы в полмиллиона тонн в испанских закромах.

Но цены все равно вырастут, предупреждают производители. Компания Acesur, которая продает масло в сотню стран, повысит оптовые цены на 20-25%, сказал Би-би-си управляющий Мигель Кольмерено. На ценах в магазинах повышение скажется через несколько месяцев, когда истекут нынешние годовые контракты.

Оливки в Тоскане сохнут и осыпаются Фото: Reuters

В Андалусии основное производство, но там - засуха. Июль выдался самым засушливым с 1961 года, а испанское метеобюро AEMET обещает еще и сухую осень.