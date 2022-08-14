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Война в Украине, 172-й день ⟩ Зеленский: каждый солдат РФ, прикрывающийся ЗАЭС, - мишень

rus.postimees.ee
Зеленский: каждый солдат РФ, прикрывающийся ЗАЭС, - мишень
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Украина и Россия обвиняют в обстрелах станции друг друга.
Украина и Россия обвиняют в обстрелах станции друг друга. Фото: AP/Scanpix

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 172-го дня войны, 14 августа.

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