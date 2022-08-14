Пятилетний ребенок попал под колеса мотоцикла

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, вчера в 10.47 в Хаапсалу вблизи дома на улице Суур-Мере, 16 произошло ДТП: пятилетний мальчик выбежал перед мотоциклом, которым управлял 45-летний мужчина. В результате столкновения мужчина потерял контроль над мотоциклом и упал.