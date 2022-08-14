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Пятилетний ребенок попал под колеса мотоцикла

rus.postimees.ee
Пятилетний ребенок попал под колеса мотоцикла
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

В субботу, 13 августа, в результате ДТП пострадал пятилетний ребенок.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, вчера в 10.47 в Хаапсалу вблизи дома на улице Суур-Мере, 16 произошло ДТП: пятилетний мальчик выбежал перед мотоциклом, которым управлял 45-летний мужчина. В результате столкновения мужчина потерял контроль над мотоциклом и упал.

Ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

Всего за прошедшие сутки произошло девять ДТП, в которых в общей сложности 11 человек пострадали и один погиб.

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