Шотландия первой в мире отменит плату за тампоны и прокладки

В Шотландии вступает в силу закон, обязывающий государственные и образовательные учреждения бесплатно предоставлять женщинам тампоны и прокладки во время менструации. Этот первая подобная реализованная общенациональная программа в мире. Правительство Шотландии с 2017 года вложило в нее более 27 млн фунтов стерлингов (около 32 млн евро).

Власти обещают, что по всей стране откроется свыше 1000 пунктов с бесплатными средствами женской гигиены. Их можно найти через специальное приложение "PickupMyPeriod".

Секретарь по социальной справедливости правительства Шотландии Шона Робисон прокомментировала нововведение: «Обеспечение свободного доступа к продуктам для менструации фундаментально важно для поддержания равенства и чувства собственного достоинства человека, оно устраняет финансовые барьеры».

Средства женской гигиены хотят сделать бесплатными не только в Шотландии

Отношение к женским гигеническим средствам меняется не только в Шотландии. В 2021 году во Франции студенткам решили бесплатно предоставить прокладки и тампоны, установив автоматы с ними в кампусах и общежитиях. Аналогичные программы сейчас реализуют в Новой Зеландии и Калифорнии.