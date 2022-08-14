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Президент Финляндии опубликовал видео телефонного разговора с Байденом и Андерссон

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Президент Финляндии опубликовал видео телефонного разговора с Байденом и Андерссон
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Президент Финляндии Саули Нийнистё.
Президент Финляндии Саули Нийнистё. Фото: Madis Veltman

Президент Финляндии Саули Нийнистё опубликовал в Twitter видео разговора с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

В видео Байден, в частности, говорит, что поддерживает заявки Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО на 110 процентов, пишет Yle.

«Связь между Соединенными Штатами и Финляндией и Швецией является тесной и непрерывной. Партнеры обеспечивают безопасность», – пишет Нийнистё в Twitter.

Телефонный разговор состоялся во вторник вечером по финскому времени, незадолго до того, как Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Канцелярия финского президента сообщает, что видеоролик был подготовлен в сотрудничестве с Белым домом.

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