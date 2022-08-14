Президент Финляндии опубликовал видео телефонного разговора с Байденом и Андерссон

В видео Байден, в частности, говорит, что поддерживает заявки Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО на 110 процентов, пишет Yle.

«Связь между Соединенными Штатами и Финляндией и Швецией является тесной и непрерывной. Партнеры обеспечивают безопасность», – пишет Нийнистё в Twitter.

Yhteydenpito on tiivistä ja jatkuvaa Yhdysvaltojen ja Suomen sekä Ruotsin välillä. Kumppanit tuovat turvaa. Videossa tunnelmapaloja tiistaisesta puhelusta presidentti Bidenin ja pääministeri Anderssonin kanssa. pic.twitter.com/bctd9e9Wha — Sauli Niinistö (@niinisto) August 13, 2022

Телефонный разговор состоялся во вторник вечером по финскому времени, незадолго до того, как Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.