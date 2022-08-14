В ночь на воскресенье, 14 августа, в волости Канепи произошло ДТП, участников которого пришлось искать в лесу.
Фото ⟩ Автомобиль перевернулся через крышу: полуголые водитель и пассажир сбежали в лес
Автомобиль перевернулся через крышу: полуголые водитель и пассажир сбежали в лес
Автомобиль BMW перевернулся через крышу в деревне Хейсри. Находившиеся в машине два человека убежали в лес, сообщили в соцсетях спасатели-добровольцы Саверна.
На место прибыли как профессиональные спасатели, так и добровольцы, а также скорая помощь. Кроме того, на помощь были вызваны полицейские-кинологи с собаками.
В результате прочесывания леса профессиональные спасатели обнаружили возле одного хутора двух молодых полуголых бегунов.