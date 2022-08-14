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Фото ⟩ Автомобиль перевернулся через крышу: полуголые водитель и пассажир сбежали в лес

rus.postimees.ee
Автомобиль перевернулся через крышу: полуголые водитель и пассажир сбежали в лес
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Liiklusõnnetus juhtus Heisri külas.
Liiklusõnnetus juhtus Heisri külas. Фото: Saverna Vabatahtlikud Päästjad/Facebook

В ночь на воскресенье, 14 августа, в волости Канепи произошло ДТП, участников которого пришлось искать в лесу.

Автомобиль BMW перевернулся через крышу в деревне Хейсри. Находившиеся в машине два человека убежали в лес, сообщили в соцсетях спасатели-добровольцы Саверна.

На место прибыли как профессиональные спасатели, так и добровольцы, а также скорая помощь. Кроме того, на помощь были вызваны полицейские-кинологи с собаками.

В результате прочесывания леса профессиональные спасатели обнаружили возле одного хутора двух молодых полуголых бегунов.

Фото: Saverna Vabatahtlikud Päästjad/Facebook
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