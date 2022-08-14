Фото ⟩ Автомобиль перевернулся через крышу: полуголые водитель и пассажир сбежали в лес

Автомобиль BMW перевернулся через крышу в деревне Хейсри. Находившиеся в машине два человека убежали в лес, сообщили в соцсетях спасатели-добровольцы Саверна.

На место прибыли как профессиональные спасатели, так и добровольцы, а также скорая помощь. Кроме того, на помощь были вызваны полицейские-кинологи с собаками.