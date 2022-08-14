Президент Латвии призвал лишать виз и вида на жительство сторонников войны

Как сообщили агентству BNS в канцелярии президента Латвии, Левитс заявил, что в последнее время не только в Латвии, но и в ряде европейских стран, особенно в Эстонии, Финляндии, которые непосредственно граничат с Россией, а также в Чехии, председательствующей в ЕС, началась дискуссия о российских туристах в Европе.

«Оправдано ли это политически и морально, что пока российская армия убивает в Украине, российские туристы мирно отдыхают в Европе?» – риторически спросил президент.

Левитс напомнил, что Латвия не выдавала туристические визы с первого дня войны – 24 февраля, но другие страны продолжают их выдавать. Российские туристы въезжают в Латвию по туристическим визам, выданным другими странами Шенгенского соглашения, такими как Финляндия или Италия.

Учитывая все сказанное, Левитс считает, что Латвия вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз гражданам России. Это будут дополнительные санкции против России.

В то же время латвийский президент признал, что ряд европейских стран, где российские туристы оставляют большие деньги, не будет в восторге от такого предложения. Канцлер Германии также выразил сомнения по этому поводу. «Но я считаю, что говорить об этом нужно. Говорить принципиально», – подчеркнул Левитс.

Также президент считает, что следует пересматривать уже выданные Латвией ВНЖ и визы. Тем, кто поддерживает российскую агрессию, они должны быть аннулированы. Однако в любом случае они в принципе не должны продлеваться, за исключением особых обстоятельств.

ВНЖ не должны выдаваться и тем постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство, и эти люди должны покинуть страну, считает президент .