Репортаж ⟩ Провокаторы попытались призвать людей прийти к танку-памятнику, но жители Нарвы не пришли

Достигнутое соглашение между всеми сторонами о том, что танк-памятник остается в Нарве, а также, наступившее спокойствие в городе, видимо, не входили в планы все тех же провокаторов, рассылки которых в мессенджерах организовали стихийный народный сход у монумента 3 августа. По итогам переговоров 11 августа о переносе танка-памятника в социальных сетях появилась ожесточенная критика и в отношении руководства страны, и нарвской горадминистрации, и местных депутатов, и представителей общественных организаций, чьи активисты взяли на себя функции охраны монумента. А после критики, как и 2 августа, в лентах многих страниц социальных сетей появились призывы приезжать к танку 13 августа к 16.00, чтобы всем вместе высказать свой протест соглашению между Нарвой и Таллинном.

13 августа, 16.00. Провокация у танка-памятника не удалась Фото: Денис Антонов

Благодаря оперативной реакции на эти призывы местных депутатов, активистов НКО и представителей городской управы, в соцсетях появилось множество опровержений организации такого народного схода, а также предупреждение о том, что это может серьезно дестабилизировать обстановку.

«Мы сразу опубликовали на нескольких наших страницах в разных соцсетях информацию, что приходить не надо, что сообщения и призывы идти к танку к четырем часам 13 августа – это провокация, – говорит представитель НКО «За будущее Нарвы» Вячеслав Говорухин. – Что это дало? Сами видите. Сейчас 13 августа, на моих часах 16.15. никаких митингов, беспорядков, никаких тысяч людей. Ну, может чуть больше, чем обычно. Провокация не удалась».

Благодаря видеотрансляции в интернете любой может убедиться, что танк стоит на своем месте Фото: Денис Антонов