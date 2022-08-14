Представитель НКО «За будущее Нарвы» Вячеслав Говорухин заявил, что активисты, круглосуточно охраняющие танк-памятник, сразу же опровергли информацию об организации народного схода, чтобы никакие силы не дестабилизировали обстановку вокруг монумента. Он также сказал, что любая провокация может нарушить хрупкое соглашение с Таллинном о том, что танк-памятник остается в Нарве.
Репортаж ⟩ Провокаторы попытались призвать людей прийти к танку-памятнику, но жители Нарвы не пришли
Достигнутое соглашение между всеми сторонами о том, что танк-памятник остается в Нарве, а также, наступившее спокойствие в городе, видимо, не входили в планы все тех же провокаторов, рассылки которых в мессенджерах организовали стихийный народный сход у монумента 3 августа. По итогам переговоров 11 августа о переносе танка-памятника в социальных сетях появилась ожесточенная критика и в отношении руководства страны, и нарвской горадминистрации, и местных депутатов, и представителей общественных организаций, чьи активисты взяли на себя функции охраны монумента. А после критики, как и 2 августа, в лентах многих страниц социальных сетей появились призывы приезжать к танку 13 августа к 16.00, чтобы всем вместе высказать свой протест соглашению между Нарвой и Таллинном.
Благодаря оперативной реакции на эти призывы местных депутатов, активистов НКО и представителей городской управы, в соцсетях появилось множество опровержений организации такого народного схода, а также предупреждение о том, что это может серьезно дестабилизировать обстановку.
«Мы сразу опубликовали на нескольких наших страницах в разных соцсетях информацию, что приходить не надо, что сообщения и призывы идти к танку к четырем часам 13 августа – это провокация, – говорит представитель НКО «За будущее Нарвы» Вячеслав Говорухин. – Что это дало? Сами видите. Сейчас 13 августа, на моих часах 16.15. никаких митингов, беспорядков, никаких тысяч людей. Ну, может чуть больше, чем обычно. Провокация не удалась».
Действительно, обычная, хотя немного суетливая обстановка вокруг монумента, около сотни людей, порядок, чистота. Много приезжающих и уезжающих машин, полиция выписывает штрафы за нарушение правил парковки. Хотя, нынешняя картина у танка-памятника все же отличается от той, которую мы видели в прошлый раз 11 августа. Появились представители охранной фирмы, работающие в тесном контакте с «ветеранами танка» и полицейскими, и две камеры видеонаблюдения за монументом.
Благодаря круглосуточной видеотрансляции в интернете любой сомневающейся может убедиться, что танк пока стоит на своем месте. Все это – итог совместных усилий активистов, охраняющих танк, и мэрии Нарвы.
«Действительно, мы тут подписываем наши требования к городским властям Нарвы. Всего их одиннадцать, некоторые из них выполнены уже. Как видите у нас и камеры тут, и охрана, – говорит Вячеслав, показывая пачку листов бумаги с подписями. – На сегодняшний день под нашими требованиями подписались около 2000 человек, которые хотят, чтобы танк был там, где он есть».
Напомним, что решение о том, когда и куда переместят танк-памятник в границах города Нарвы, будет принято в понедельник, 15 августа, в 13.00 на заседании Нарвского городского собрания.