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Репортаж ⟩ Провокаторы попытались призвать людей прийти к танку-памятнику, но жители Нарвы не пришли

Денис Антонов
, Корреспондент-редактор
Провокаторы попытались призвать людей прийти к танку-памятнику, но жители Нарвы не пришли
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Вячеслав Говорухин заявил, что призывы идти к танку 13 августа – это провокация
Вячеслав Говорухин заявил, что призывы идти к танку 13 августа – это провокация Фото: Денис Антонов.

Представитель НКО «За будущее Нарвы» Вячеслав Говорухин заявил, что активисты, круглосуточно охраняющие танк-памятник, сразу же опровергли информацию об организации народного схода, чтобы никакие силы не дестабилизировали обстановку вокруг монумента. Он также сказал, что любая провокация может нарушить хрупкое соглашение с Таллинном о том, что танк-памятник остается в Нарве.

Достигнутое соглашение между всеми сторонами о том, что танк-памятник остается в Нарве, а также, наступившее спокойствие в городе, видимо, не входили в планы все тех же провокаторов, рассылки которых в мессенджерах организовали стихийный народный сход у монумента 3 августа. По итогам переговоров 11 августа о переносе танка-памятника в социальных сетях появилась ожесточенная критика и в отношении руководства страны, и нарвской горадминистрации, и местных депутатов, и представителей общественных организаций, чьи активисты взяли на себя функции охраны монумента. А после критики, как и 2 августа, в лентах многих страниц социальных сетей появились призывы приезжать к танку 13 августа к 16.00, чтобы всем вместе высказать свой протест соглашению между Нарвой и Таллинном.

13 августа, 16.00. Провокация у танка-памятника не удалась 
13 августа, 16.00. Провокация у танка-памятника не удалась Фото: Денис Антонов

Благодаря оперативной реакции на эти призывы местных депутатов, активистов НКО и представителей городской управы, в соцсетях появилось множество опровержений организации такого народного схода, а также предупреждение о том, что это может серьезно дестабилизировать обстановку.

«Мы сразу опубликовали на нескольких наших страницах в разных соцсетях информацию, что приходить не надо, что сообщения и призывы идти к танку к четырем часам 13 августа – это провокация, – говорит представитель НКО «За будущее Нарвы» Вячеслав Говорухин. – Что это дало? Сами видите. Сейчас 13 августа, на моих часах 16.15. никаких митингов, беспорядков, никаких тысяч людей. Ну, может чуть больше, чем обычно. Провокация не удалась». 

Благодаря видеотрансляции в интернете любой может убедиться, что танк стоит на своем месте
Благодаря видеотрансляции в интернете любой может убедиться, что танк стоит на своем месте Фото: Денис Антонов

Действительно, обычная, хотя немного суетливая обстановка вокруг монумента, около сотни людей, порядок, чистота. Много приезжающих и уезжающих машин, полиция выписывает штрафы за нарушение правил парковки. Хотя, нынешняя картина у танка-памятника все же отличается от той, которую мы видели в прошлый раз 11 августа. Появились представители охранной фирмы, работающие в тесном контакте с «ветеранами танка» и полицейскими, и две камеры видеонаблюдения за монументом.

Благодаря круглосуточной видеотрансляции в интернете любой сомневающейся может убедиться, что танк пока стоит на своем месте. Все это – итог совместных усилий активистов, охраняющих танк, и мэрии Нарвы.

Люди подписывают требования к городским властям Нарвы
Люди подписывают требования к городским властям Нарвы Фото: Денис Антонов

«Действительно, мы тут подписываем наши требования к городским властям Нарвы. Всего их одиннадцать, некоторые из них выполнены уже. Как видите у нас и камеры тут, и охрана, – говорит Вячеслав, показывая пачку листов бумаги с подписями. – На сегодняшний день под нашими требованиями подписались около 2000 человек, которые хотят, чтобы танк был там, где он есть».

Напомним, что решение о том, когда и куда переместят танк-памятник в границах города Нарвы, будет принято в понедельник, 15 августа, в 13.00 на заседании Нарвского городского собрания.

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