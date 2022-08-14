Финляндия встречает российских туристов гимном Украины

Водопад Иматра, расположенный на реке Вуокси, является одним из самых популярных и старейшим туристическим объектом Финляндии. Особенно он нравится российским туристам, которые знают, что в 1772 году посмотреть на водопад приезжала императрица Екатерина II.

В летний туристический сезон шлюзы традиционно открывают каждый день на 20 минут под аккомпанемент произведения Яна Сибелиуса. Однако с конца июля этого года, по решению властей города Иматра, в знак протеста против российской агрессии, водопад встречает российских туристов гимном Украины.

«Это плохо для русских, которые любят Финляндию, — сказал 44-летний Марк Косых, приехавший со своей семьей посмотреть на водопад Иматра. — Но я понимаю финское правительство». Косых подчеркнул, что не все россияне поддерживают войну. «Не все россияне за Путина. Правительство и все люди должны это понимать».

Также в Лаппеенранта, недалеко от Иматры, каждую ночь из ратуши звучит национальный гимн Украины, эхом разносящийся по популярным среди россиян торговым центрам. «Его цель — показать твердую поддержку Украине и осудить агрессивную войну», — заявил мэр Лаппеенранта Киммо Ярва.

Россияне едут в Лаппеенранта за одеждой и косметикой, а на дорогах много машин с российскими номерами.