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Десятый Фестиваль мнений посетили около 9000 человек

BNS
Десятый Фестиваль мнений посетили около 9000 человек
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Фестиваль мнений.
Фестиваль мнений. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Прошедшем В Пайде в пятницу и субботу десятым Фестивалем мнений насладилось около 9000 человек, у которых была возможность принять участие в более чем 150 дискуссиях, выступлениях и мастерских, самыми популярными темами были здоровье, энергетический кризис и безопасность.

Исключительно жаркая летняя погода не помешала участникам дискуссий, и все 19 предложенных тем заинтересовали всех. «Фестиваль этого года стал первым за более чем два года, где не было ограничений на участие из-за короновируса, и прийти на дискуссии могли абсолютно все желающие. Было очень приятно видеть фестиваль в его допандемическом масштабе и отпраздновать наш десятый день рождения вместе со всеми нашими друзьями, посетителями и партнерами», – прокомментировал руководитель Фестиваля мнений Каспар Таммист.

Если в последние годы о коронавирусе говорили почти каждый день, то на Фестивале мнений тематика, связанная со здоровьем, была значительно шире – в течение двух дней разговор о здоровье шел на трех дискуссионных площадках.

«Магнитом для посетителей стала сфера психического здоровья, где рассказывали о переутомлении, мужском психическом здоровье и о том, как поддержать людей, потерявших близкого человека из-за его самоубийства. Отрадно, что вопросы психического здоровья больше не являются табу, и люди хотят и умеют говорить об этом честно и открыто. Кроме того, большой интерес вызвала область психодиагностики, где желающие могли пройти тесты для оценки своего психического здоровья. Такую услугу медсестры психиатрического профиля, психологи и психиатры предложили бесплатно для всех», – сказал Таммист.

Психическое здоровье обсуждалось и в заключительной дискуссии первого дня фестиваля «Молодость, страхи, будущее», где о страхах говорили президент Алар Карис, психолог Андеро Уусберг и молодые люди, окончившие или заканчивающие среднюю школу.

Тем не менее, фестиваль не остался полностью незатронутым проблемой коронавируса. Программа дебатов по традиции завершилась дебатами председателей партий. К сожалению, за несколько дней до фестиваля у премьер-министра Каи Каллас оказался положительный результат на коронавирус, поэтому ее пришлось в порядке исключения заменить ее коллегой по партии Юргеном Лиги. «Несмотря на это, дебаты были интересными, и были выяснены взгляды представителей всех парламентских партий относительно возможности перемещения нарвского танка, обеспечения безопасности Эстонии и борьбы с инфляцией. Запомнилось и то, как Юри Ратас, известный своими длинными и обстоятельными речами, смог, примчавшись со съезда Центристской партии  и почти на час опоздав на дискуссию, в отведенные ему минуты изложить четкие позиции по всем этим темам», – сказал Таммист.

Помимо успешной программы дебатов, во время фестиваля состоялось огромное количество культурных мероприятий.

Фестиваль мнений в следующем году пройдет 11-12 августа.

Фестиваль стал возможен благодаря работе сотен самоотверженных волонтеров и помощи надежных сторонников. Фестиваль мнений поддержали город Пайде, Фонд гражданского общества, Министерство иностранных дел, Фонд Ярвамаа, бюро Европарламента в Эстонии, Представительство Еврокомиссии в Эстонии, Департамент полиции и погранохраны, Департамент образования и молодежи, Таллиннский университет, Государственный служба организации выборов, представительство Совета министров Северных стран в Эстонии, Telia, Magnum, Green Tiger, Fermi Energia, Эстонская палата инвалидов, Фонд «Открытая Эстония», Verston и Ledzep Group.

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