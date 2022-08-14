Десятый Фестиваль мнений посетили около 9000 человек

Исключительно жаркая летняя погода не помешала участникам дискуссий, и все 19 предложенных тем заинтересовали всех. «Фестиваль этого года стал первым за более чем два года, где не было ограничений на участие из-за короновируса, и прийти на дискуссии могли абсолютно все желающие. Было очень приятно видеть фестиваль в его допандемическом масштабе и отпраздновать наш десятый день рождения вместе со всеми нашими друзьями, посетителями и партнерами», – прокомментировал руководитель Фестиваля мнений Каспар Таммист.

Если в последние годы о коронавирусе говорили почти каждый день, то на Фестивале мнений тематика, связанная со здоровьем, была значительно шире – в течение двух дней разговор о здоровье шел на трех дискуссионных площадках.

«Магнитом для посетителей стала сфера психического здоровья, где рассказывали о переутомлении, мужском психическом здоровье и о том, как поддержать людей, потерявших близкого человека из-за его самоубийства. Отрадно, что вопросы психического здоровья больше не являются табу, и люди хотят и умеют говорить об этом честно и открыто. Кроме того, большой интерес вызвала область психодиагностики, где желающие могли пройти тесты для оценки своего психического здоровья. Такую услугу медсестры психиатрического профиля, психологи и психиатры предложили бесплатно для всех», – сказал Таммист.