«Ситуация почти как в Фукусиме, и не помогает никто». Интервью с инженером оккупированной Запорожской АЭС

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Би-би-си: Что-то известно о судьбе похищенных и пропавших людей?

– Они пытают их насмерть. Приведу пример. Недавно российские военные заявили, что в брызгальных бассейнах ЗАЭС (бассейны для охлаждения воды - Ред.) расположено заброшенное оружие. Они хотели заставить нашего штатного аквалангиста из гидроцеха нырять в брызгальные бассейны и искать оружие. Он отказался. Его забили до смерти.

Люди, имевшие "короткие разговоры" с оккупантами, по возвращении просто молчат и не отвечают ни на какие вопросы.

Би-би-си: Можете описать условия, в которых сейчас ежедневно работает коллектив станции?

– Коллектив подавлен. Мы живем в оккупации без нормальной связи, без магазинов, банкоматов, цивилизации. Покупаем еду из багажников машин на рынках. Люди испытывают постоянный страх.

Мы ходим мимо российских военных каждый день. Если к нам нет претензий, они нас не трогают.

Раньше к женщинам на досмотре при пересечении КПП ЗАЭС относились более лояльно, а сейчас их утренний досмотр и проверка на КПП – ежедневное испытание.

Но наши женщины самые смелые в мире. В начале мая произошел такой случай. Наши девушки шли после смены, и работники Росатома решили за ними поухаживать. Те очень резко ответили. После этого последовал масштабный шмон. И мы получили письма, как можно, а как не стоит общаться с россиянами.