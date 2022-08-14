Прокурор на завершившейся неделе ходатайствовал о назначении денежного взыскания бывшему вице-мэру Таллинна Эхи Вырк, обвиняемой Харьюским уездным судом в даче ложных показаний.
Прокурор требует взыскать с Эхи Вырк денежный штраф
Прокурор Таави Перн указал, что вина Вырк доказана, и потребовал назначить ей денежный штраф в размере 100 дневных ставок.
Адвокат Вырк Оливер Няэс читает, что его клиентка должна быть оправдана.
Суд вынесет решение 29 августа.
Государственная прокуратура обвиняет Эху Вырк в даче заведомо ложных показаний в качестве свидетеля по уголовному делу.
Согласно обвинительному заключению, 5 мая прошлого года Вырк дала ложные показания Центральной криминальной полиции в качестве свидетеля по уголовному делу о пожертвовании 50 000 евро Центристской партии. Эха Вырк не признала себя виновной и заявила, что сознательно не давала ложных показаний. По ее словам, она забыла содержание прошедшей за восемь месяцев до того телефонной беседы с членом женской организации Центристской партии Яной-Хелен Юхасте, которая сделала это пожертвование.
Вырк также заявила, что у нее не было мотива лгать, поскольку она не связана с этим пожертвованием и у нее отсутствует личная заинтересованность в нем.