Полиция за сутки задержала 48 пьяных водителей

Если водитель употребил алкоголь выше предела, разрешенного правилами дорожного движения, то есть от 0,2 до 1,49 промилле, за проступок он может быть наказан штрафом до 1200 евро, лишением свободы на срок до 30 суток или лишением права управления транспортными средствами на срок до одного года.

Если водитель находится в состоянии наркотического опьянения или в состоянии алкогольного опьянения более 1,5 промилле, суд может наказать его в уголовном порядке штрафом в размере от 30 до 500 дневных ставок или лишением свободы на срок до трех лет. В качестве дополнительного наказания суд также может лишить водителя права управления транспортными средствами на срок до трех лет. Транспортное средство также может быть конфисковано как средство совершения преступления.